غاسلي محبط من وتيرة ألفا تاوري "الصادمة" في سباق قطر

اصطف غاسلي على مركز الانطلاق الثاني لبداية سباق قطر على حلبة لوسيل الدولية مستفيدًا من عقوبتي ماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس.

وقد تواجد غاسلي داخل المراكز الأربعة الأولى طوال نهاية الأسبوع في قطر، لكنّه سرعان ما عانى خلال السباق، إذ تراجع إلى المركز الخامس قبل أن يتوقّف مبكرًا في اللفة 13، مع التزام فريقه ألفا تاوري باستراتيجية التوقفين.

وقد ساهم ذلك التوقّف في أن يتراجع الفرنسي في الترتيب وتركه يعاني في الزحام، قبل أن يتوقّف لمرة ثانية من المركز العاشر، ولم يتمكن من التقدّم سوى إلى المركز الـ 11 مع رفع العلم الشطرنجي.

"كان سباقًا مُحبطًا جدًا جدًا، وتيرتنا كانت صادمة في الواقع" قال غاسلي، مُضيفًا: "ليست لدينا إجابات لما حدث في الوقت الحالي، لكننا حاولنا البقاء مع فرناندو (ألونسو) خلال اللفات القليلة الأولى. لكنني بالكاد تمكنت من مجاراته، ومن ثمّ حاولنا اتّباع استراتيجية التوقفين العدائية، لكننا لم نتمتع بالوتيرة لإنجاحها".

وتابع: "كان وضعًا صادمًا، حاولت الضغط بقدر استطاعتي داخل السيارة، وحتى مع إطارات أجدد من فرناندو كنت بعيدًا جدًا عندما كان هو على إطارات قديمة. كان الأمر مُحبطًا جدًا".

وأوضح غاسلي أنه لا يفهم سبب بطء سيارة ألفا تاوري بهذا الشكل، إذ تساءل عما إذا كانت التغييرات التي دخلت على السيارة بعد تضررها في القسم الثالث من التصفيات قد لعبت دورًا في ذلك.

فقال: "قمنا بتغيير الجناح الأمامي والأرضية بعد حادثة يوم السبت في التصفيات، ولا أعلم ما إذا كان لذلك تأثير فيما واجهناه اليوم".

وأكمل: "علينا مراجعة كل شيء كوني كنت أضغط بقوة على الإطارات، ولم نشهد أيّ تحسّن في زمن اللفات اليوم".