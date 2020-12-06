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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

غاسلي محبط بعد أن قضى اصطدامه بالحفف الجانبية على آماله في تصفيات الصخير

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غاسلي محبط بعد أن قضى اصطدامه بالحفف الجانبية على آماله في تصفيات الصخير

شعر بيير غاسلي سائق ألفا تاوري بالإحباط بعد أن كلّفه تضرّر أرضية سيارته الكثير من الأداء في تصفيات جائزة الصخير الكبرى.

ما يزال الفرنسي متخوفًا من أن يواجه تكرارًا لما حدث خلال السباق، حيث عانت العديد من الفرق مع الحفف الجانبية في القسم الواصل على المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية.

وقد أثار غاسلي الإعجاب بحلوله ثالثًا في التجارب الحرة الأخيرة يوم أمس السبت، قبل أن يتواجد في المركز الخامس في القسم الأوّل للتصفيات.

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مع ذلك، لم يتمكن سائق ألفا تاوري من الحفاظ على ذلك الزخم خلال ما تبقى من التصفيات، وذلك بعد مروره بعنف على الحفف الجانبية، ما كلفه الارتكازية، وفي النهاية اكتفى بالمركز التاسع، بفارق ثلاثة مراكز خلف زميله بالفريق دانييل كفيات.

"لدي مشاعر مختلطة بعض الشيء. كان أمرًا محبطًا ولا سيّما بعد الوتيرة التي أظهرناها في التجارب الحرة الثالثة، حيث تعرضت لأضرار على الأرضية في القسم الأوّل للتصفيات، ومن ثمّ حاولنا إصلاح ما بوسعنا إصلاحه فيما تبقى من الحصة" قال غاسلي.

وأضاف: "بات الوضع صعبًا بدءًا من القسم الثاني، حيث اصطدمنا من جديد بالحفف الجانبية، وخسرت بعض الأجزاء من الأرضية، الألواح الجانبية، وهو ما صعّب الوضع أكثر فأكثر، لذلك كنت سعيدًا أنّني تمكنت من المرور إلى القسم الثالث بالفعل".

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وتابع: "أعتقد بأنّنا كنا على الحدود القُصوى، لكنّني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء كوني علمت أن السيارة بوسعها تقديم المزيد، لكنّنا علقنا مع ذلك الضرر الذي ظل يتكرر عند المنعطف الثامن على حفف الخروج الجانبية".

واختتم: "في النهاية، تمحور الأمر حول وضع حد للأضرار، حيث أعتقد أنّه ذلك ما تمكنا من تحقيقه. لذلك أرى بأنّني ما أزال سعيدًا بمروري إلى القسم الثالث، وأننا سنبدأ السباق من المركز التاسع، وذلك ليس سيئًا".

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