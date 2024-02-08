غاسلي: محادثات هاميلتون وفيراري "تم إبقاؤها سراً" لفترة من الزمن

كشف غاسلي، الذي يعتبر أحد أصدقاء شارل لوكلير سائق فيراري، والذي يتواصل كذلك مع هاميلتون بشكل متكرر، أن خبر انتقال البريطاني الصاعق إلى القلعة الحمراء، لم يفاجئه.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث إطلاق سيارة ألبين لموسم 2024، كشف غاسلي عن توقعه بأن هناك بعض الأمور تحصل خلف الكواليس منذ بعض الوقت.

فقال: "من الواضح أنه بقي لفترة طويلة مع مرسيدس، لكنني أدرك بوجود بعض المحادثات مع فيراري".

وأكمل: "في نهاية المطاف، إنه قريب من نهاية مسيرته المهنية. لذا فإما الآن أو لن تحصل أبداً (مثل هذه الخطوة)".

وتابع: "أعتقد أنه تم إبقاء المحادثات سراً لفترة طويلة. أتمنى له الأفضل. من الواضح أنه خبر مثير لسوق السائقين، وكذلك لكم أنتم الصحفيون، وذلك أمر مفهوم".

واسترسل: "لكنني أعتقد أنه أكثر السائقين نجاحاً في التاريخ، ينضم إلى مشروع جديد، تحدٍ جديد. أنا واثق أن الجميع سيتابع ذلك بانتباه كبير".

بالمقابل، يرى غاسلي بأن توقيع هاميلتون مع فيراري ليس بالأمر الرائع بالنسبة إلى كارلوس ساينز، لكن وجهة نظر فيراري مفهومة في هذا السياق.

وحين سُئِل إن كان ما حصل يعتبر عادلاً بالنسبة إلى ساينز، أجاب غاسلي: "ما هو العدل في الفورمولا واحد على أية حال؟ أعتقد أن كارلوس سائق رائع. لويس سائق مذهل، الأفضل في التاريخ. لذا، أعتقد أن هناك وجهة نظر من كلا الجانبين".

وتابع: "أعتقد أن فيراري ولويس استغلا الفرصة سوية. وذلك يترك ساينز في موقف صعب. وذلك ليس سهلاً".