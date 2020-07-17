فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
التجارب الحرّة الثانية خلال
01 ساعات
:
54 دقيقة
:
15 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا

المشاركات
التعليقات
غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا
17-07-2020

عبّر بيير غاسلي سائق ألفا تاوري عن تفاجئه من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع دانيال ريكاردو سائق رينو في بداية سباق جائزة ستيريا الكبرى للفورمولا واحد.

انطلق غاسلي أمام ريكاردو في السباق الثاني لهذا الموسم على حلبة ريد بُل رينغ.

لكن، خرج ريكاردو على الحفف الجانبية في المنعطف الأول، ليتلامس بشكل طفيف مع سيارة ألفا تاوري من الجهة الخلفية اليمنى ما كاد يؤدي لانزلاق غاسلي إضافة إلى تضرر القسم الأيمن من أرضية السيارة قريباً من أقنية المكابح.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة المجر الكبرى حيال تلك الحادثة، أجاب غاسلي: "لطالما كنت من مؤيدي الضغط بشدة خلال السباقات".

وأكمل: "لذا، أعتقد أنه من الجيد أن تمنحنا ’فيا’ مزيداً من الحرية للمنافسة بقوة (في بداية السباق)".

وتابع: "أعتقد أنه وبصراحة، تفاجأتُ من مقدار الضرر الذي لحق بالسيارة. بسبب الحادثة، خسرت السيطرة على القسم الخلفي للسيارة، وكدت أنزلق".

واسترسل: "في نهاية المطاف، تمكنتُ من العودة، وخسرت مركزاً لصالح دانيال".

وأردف: "كطريقة للتجاوز، لا أعتقد أنها كانت الأفضل، لأنني في نهاية المطاف خسرت المركز وكان من الجميل لو أعاده لي بعد ذلك، لكن على أي حال، الضرر حصل بالفعل، وقد أثر علي لبقية السباق".

واستكمل: "بصراحة، التلامس كان طفيفاً، ربما كان سوء تقدير من قبل دانيال، حتى أنني تفاجأتُ من العواقب التي أثرت علينا من مجرد تلامس".

واستطرد: "لكنني أعتقد أن مثل هذه الأمور تحصل خلال الانطلاقة، كان الأمر مماثلاً مع سيرجيو (بيريز) وأليكس (ألبون) في نهاية السباق".

وأضاف: "ذلك جزء من السباقات".

اقرأ أيضاً:

وأنهى غاسلي سباق ستيريا بالمركز الـ 15 بعد أن دخل مرتين إلى منصة الصيانة - وهو السائق الوحيد الذي قام بذلك ما عدا كارلوس ساينز وماكس فيرشتابن اللذين توقفا متأخرَين من أجل السعي لتسجيل أسرع لفة في السباق.

"نعم، كانت هناك الكثير من القطع الكربونية المتناثرة بعد التلامس، لكننا صمدنا، إلا أن ذلك أثر على كامل انسيابية القسم الخلفي للسيارة" قال غاسلي.

واختتم: "لذا نعم، لقد خسرنا عدة أعشار طوال السباق، ولم يساعدنا ذلك على تحقيق أية نتائج جيدة".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

المقال السابق

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

المقال التالي

مكلارين تتجه للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً"

مكلارين تتجه للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً"

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
34د

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

فيتيل: أخوض "محادثات حرة" مع ريسينغ بوينت
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: أخوض "محادثات حرة" مع ريسينغ بوينت

غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا
فورمولا 1 / فورمولا 1
13د

غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا

تحليل: لماذا لم تعد أستون مارتن مجازفة بالنسبة لفيتيل
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: لماذا لم تعد أستون مارتن مجازفة بالنسبة لفيتيل

موتو جي بي: ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في خيريز
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في خيريز

أحدث الأخبار

مكلارين تتجه للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين تتجه للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً"

غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا
فورمولا 1 / فورمولا 1
13د

غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
34د

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة ستيريا الكبرى
قائمة السائقين بيير غاسلي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

34د
2
فورمولا 1

تحليل: ما مدى تشابه قناتي تهوية مكابح ريسينغ بوينت ومرسيدس؟

3
فورمولا 1

ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

5
فورمولا 1

فيتيل: أخوض "محادثات حرة" مع ريسينغ بوينت

أحدث ملفات الفيديو

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟ 05:55
فورمولا 1

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى 03:50
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا 06:18
فورمولا 1

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

مكلارين تتجه للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً"
فورمولا 1

مكلارين تتجه للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً"

غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا
فورمولا 1

غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021
فورمولا 1

ساينز: "من المبكر للغاية" الحكم على تنافسية فيراري في موسم 2021

هاميلتون يرغب بالمزيد من "الإبداع" في الجولات المزدوجة
فورمولا 1

هاميلتون يرغب بالمزيد من "الإبداع" في الجولات المزدوجة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.