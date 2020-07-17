غاسلي متفاجئ من كمية الضرر الذي تسببت به حادثته مع ريكاردو في ستيريا

انطلق غاسلي أمام ريكاردو في السباق الثاني لهذا الموسم على حلبة ريد بُل رينغ.

لكن، خرج ريكاردو على الحفف الجانبية في المنعطف الأول، ليتلامس بشكل طفيف مع سيارة ألفا تاوري من الجهة الخلفية اليمنى ما كاد يؤدي لانزلاق غاسلي إضافة إلى تضرر القسم الأيمن من أرضية السيارة قريباً من أقنية المكابح.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة المجر الكبرى حيال تلك الحادثة، أجاب غاسلي: "لطالما كنت من مؤيدي الضغط بشدة خلال السباقات".

وأكمل: "لذا، أعتقد أنه من الجيد أن تمنحنا ’فيا’ مزيداً من الحرية للمنافسة بقوة (في بداية السباق)".

وتابع: "أعتقد أنه وبصراحة، تفاجأتُ من مقدار الضرر الذي لحق بالسيارة. بسبب الحادثة، خسرت السيطرة على القسم الخلفي للسيارة، وكدت أنزلق".

واسترسل: "في نهاية المطاف، تمكنتُ من العودة، وخسرت مركزاً لصالح دانيال".

وأردف: "كطريقة للتجاوز، لا أعتقد أنها كانت الأفضل، لأنني في نهاية المطاف خسرت المركز وكان من الجميل لو أعاده لي بعد ذلك، لكن على أي حال، الضرر حصل بالفعل، وقد أثر علي لبقية السباق".

واستكمل: "بصراحة، التلامس كان طفيفاً، ربما كان سوء تقدير من قبل دانيال، حتى أنني تفاجأتُ من العواقب التي أثرت علينا من مجرد تلامس".

واستطرد: "لكنني أعتقد أن مثل هذه الأمور تحصل خلال الانطلاقة، كان الأمر مماثلاً مع سيرجيو (بيريز) وأليكس (ألبون) في نهاية السباق".

وأضاف: "ذلك جزء من السباقات".

وأنهى غاسلي سباق ستيريا بالمركز الـ 15 بعد أن دخل مرتين إلى منصة الصيانة - وهو السائق الوحيد الذي قام بذلك ما عدا كارلوس ساينز وماكس فيرشتابن اللذين توقفا متأخرَين من أجل السعي لتسجيل أسرع لفة في السباق.

"نعم، كانت هناك الكثير من القطع الكربونية المتناثرة بعد التلامس، لكننا صمدنا، إلا أن ذلك أثر على كامل انسيابية القسم الخلفي للسيارة" قال غاسلي.

واختتم: "لذا نعم، لقد خسرنا عدة أعشار طوال السباق، ولم يساعدنا ذلك على تحقيق أية نتائج جيدة".