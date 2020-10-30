غاسلي "متفاجئ" من عدم تفكير ريد بُل في إرجاعه إلى فريقها

أُعلن في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع عن أنّ غاسلي سيبقى في صفوف ألفا تاوري لموسم 2021، وذلك بعد عودته إلى صفوف الفريق في منتصف موسم 2018 بعد مواجهته لصعوبات جمّة في مواجهة ماكس فيرشتابن في النصف الأوّل من العام مع ريد بُل.

وبعد أن فاز غاسلي بسباق جائزة إيطاليا الكبرى الفوضويّ الشهر الماضي، قال الفرنسيّ الشاب أنّه جاهزٌ للعودة إلى صفوف الحظيرة النمساويّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان مُحبطًا حيال عدم ترقيته إلى ريد بُل للعام المقبل، قال غاسلي: "لست محبطًا، لكنّني سأقول أنّني متفاجئ".

وأضاف: "فاز سيباستيان فيتيل مع تورو روسو قبل 14 عامًا، وأصبحت الآن السائق الآخر الوحيد الذي يفوز بسباق مع الفريق. تمّت ترقية سيباستيان إلى ريد بُل وفاز بأربع بطولات مع الفريق. لذا أنا متفاجئٌ من عدم التفكير في إرجاعي".

وأكمل: "أعتقد بأنّ هذا الموسم يسير على نحوٍ جيّد من جانبي وكلّ ما يُمكنني فعله هو تقديم تأديات قويّة من أجل منح نفسي فرصًا في المستقبل".

وأردف: "ذلك كلّ ما يسعني فعله. لا أريد التفكير في ذلك مجدّدًا، أحتاج لتقديم أفضل أداء مع ألفا تاوري، أنا سعيدٌ بالتواجد هنا وأركّز على عطلة نهاية هذا الأسبوع لتقديم أفضل أداء".

وعندما سُئل إن كان هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل شرح له عمليّة صنع القرار وراء الإبقاء عليه في ألفا تاوري، قال غاسلي: "لديهم استراتيجيّتهم. يعود الأمر إليهم، لذا إن أردتم إجابة أفضل فعليكم سؤالهم هم مباشرة".

وأكمل: "لكن من جانبي فقد أوضحوا منذ فترة أنّني سأُواصل مع فريقي الحالي. لست محبطًا، أعتقد بأنّنا نقدّم أداءً في مستوى رائع. أنا قادرٌ على إظهار قدراتي، وسرعتي ومواهبي".