غاسلي متفائل حيال سباق جدّة بعد أن بات الفريق يفهم سبب "أسوأ أداء" في قطر

انطلق غاسلي في أول سباق للفورمولا واحد على حلبة لوسيل الدولية من المركز الثاني، أول انطلاقة له من الصف الأول في مسيرته، وذلك مستفيدًا من عقوبتي العلم الأصفر الموقّعتين على ماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس.

لكن وبالرُغم من اعتماده لاستراتيجية التوقفين من أجل التعامل مع معدلات التآكل المرتفعة للإطارات المتوقعة في قطر، لكن غاسلي عانى بشكل سيء مع تآكل إطاراته وارتفاع حرارتها، ما تسبب بتراجعه خارج مراكز النقاط إلى المركز الـ 11 مع نهاية السباق.

ومثّلت تلك النتيجة ضربة موجعة لآمال ألفا تاوري بالتفوّق على ألبين إلى المركز الخامس في بطولة الصانعين، وذلك بعد دخول الفريقين إلى نهاية الأسبوع في قطر وهما متعادلان في النقاط.

ومع إكمال فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون لسباق قطر في المركزين الثالث والخامس على التوالي، فإنّ ألفا تاوري تواجه الآن تأخّرًا بفارق 25 نقطة مع بقاء سباقين على نهاية الموسم.

وبالحديث اليوم الخميس على هامش جائزة السعودية الكبرى، شرح غاسلي بأن الفريق بات "يعرف الآن الأسباب" لمعاناته في سباق قطر "ولديه أفكار" حول كيفية معالجتها.

فقال: "واجهنا سباقًا صادمًا ومخيبًا للآمال بعد أفضل سبت لنا هذا الموسم، لكن كانت لدينا مؤشرات بالفعل يوم الجمعة بأن طلعاتنا الطويلة لم تكن جيّدة للغاية".

وأضاف: "عانينا بشكل كبير في السباق مع تآكل الإطارات، كنا نحرقها حرفيًا بشكل سريع وبعد 10-12 لفة كانت قد أسلمت الروح".

وتابع: "علمنا بالفعل قبل نهاية الأسبوع بأن هنالك أمرًا ما نعاني معه، لكننا لم نتوقع أن نعاني إلى هذا الحد في السباق، ما جعلنا نقدّم أسوأ أداء لنا في هذا الموسم".

وأكمل: "كان الوضع محبطًا، لكننا تعلمنا بضعة أمور وبتنا مستعدين الآن لهذين السباقين الأخيرين من أجل محاولة حصد أفضل نتيجة".

وبالحديث عن حلبة جدّة، صرّح الفرنسي بأنه متفائل حيال حظوظ الفريق بالعودة إلى مراكز النقاط، فقال: "كنا بالطبّع أفضل في التصفيات من السباق، لكنني ما أزال واثقًا أن بوسعنا القيام بعمل لائق هنا"