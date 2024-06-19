غاسلي متخوّفٌ من سلسلة سباقات "قاسية" في غياب تحديثات ألبين

كانت بداية موسم الفورمولا 1 لعام 2024 أكثر صعوبة مما كان يتوقع الفريق الفرنسي، حيث تمكن من التأهل للقسم الثالث من التصفيات مرة واحدة فقط - عندما احتل غاسلي المركز العاشر في موناكو - وحقق خمس نقاط فقط.

وبعد أن حقق المركز الرابع في بطولة الصانعين لعام 2022 والمركز السادس في العام الماضي، يتأخر فريق ألبين الآن في المركز الثامن، بفارق نقطتين خلف هاس، حيث يتفوق الفريقان على فريق آربي صاحب الـ 28 نقطة.

استفاد سائقا ألبين غاسلي وإستيبان أوكون من سباق صعب في الأجواء المتقلّبة ليتواجدا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي في الجولة الأخيرة على حلبة جيل فيلنوف، لكن توقعاتهما لا تشير إلى تحسن في المستقبل القريب.

وقال غاسلي: "لن نحصل على أي ترقيات في المستقبل القريب. نحن نعلم أن الهدف هو الحصول على شيء أكثر أهمية في مرحلة ما من العام".

وأضاف: "كانت التصفيات في مونتريال صعبة. أتوقع أن تكون السباقات القادمة صعبة للغاية إذا كانت الظروف طبيعية، لكن هذه هي الفورمولا 1 ودائمًا ما تكون هناك فرص. لذلك علينا التأكد من البقاء مسيطرين على الأمور، وحتى نحصل على الترقيات، فإنّنا سنحاول مجرد الاستفادة من أي فرص قد تسنح".

وعلى الرغم من ذلك فقد أشاد غاسلي بـ "العمل الجيد كفريق" بعد أن حقق أول تواجد مزدوجٍ في مراكز النقاط في موسم 2024.

وقال: "هذا ما نحتاج إليه حتى نهاية العام، لأننا نعلم أن لدى ويليامز سيارة تبدو تنافسيةً. نظرًا للتصفيات يوم السبت فقد كان الأداء مذهلاً للغاية. يبدو أن لدى فريق هاس بعض السرعة الجيدة في بعض الأوقات كذلك".

واختتم بالقول: "نحن نعلم في أيام مثل اليوم أن علينا أن نحقق أفضل ما لدينا ولا يمكننا تحمل أي أخطاء، لا يمكننا أن نتخذ أي مجازفات غير ضرورية. كانت إدارة جيدة، ونأمل أن نستمر بهذا الشكل حتى نهاية العام".