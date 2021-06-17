غاسلي: "ما يزال من المبكّر للغاية" بالنسبة لريد بُل أن تحسم خططها لموسم 2022

أعلنت ألبين يوم أمس الأربعاء تجديد عقد مواطن غاسلي الفرنسي إستيبان أوكون لثلاثة مواسم، ما سيُبقيه ضمن صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2024.

وقد سبق وتم ربط غاسلي سائق ألفا تاوري الحالي بانتقال محتمل إلى ألبين، بالنظر إلى وضعه كأوّل فرنسي يحقق الفوز في الفورمولا واحد منذ 25 عامًا والهوية الوطنية الفرنسية القوية التي يتمتع بها الفريق.

لكنّ ألبين استبعدت تلك الخطوة في الأسابيع التي سبقت إعلان تجديد عقد أوكون، ليحسم الفريق بذلك خططه للموسم المُقبل.

وتواجد غاسلي ضمن أصحاب أفضل التأديات في البطولة منذ عودته إلى الفريق الرديف لريد بُل - وذلك بعد فترة 12 سباقًا أمضاها مع الفريق الأساسي في 2019 - حيث فاز بجائزة إيطاليا الكبرى العام الماضي وسجّل منصتي تتويج إضافيتين، كانت آخرها قبل أسبوعين في أذربيجان.

وضمن معرض حديثه قُبيل انطلاق جائزة موطنه على حلبة بول ريكار نهاية هذا الأسبوع، يشعر غاسلي بأنه لا عجلة من أجل اتّخاذ قرار بشأن مستقبله في الفورمولا واحد، لكنّه أوضح بأنّ ذلك القرار يقع في يد ريد بُل.

فقال: "من ناحية مستقبلي، أعتقد أنّ الوقت ما يزال مبكرًا للغاية".

وأضاف: "مصيري في يد ريد بُل، وفي النهاية، سيكون الأمر متروكًا لهم كي يتّخذوا القرار حول ما إذا سنواصل سويًا، أواصل مع ألفا تاوري، مع ريد بُل، أو مع خيارات أخرى".

وتابع: "إنه أمر لم نتحدث عنه بعد في الوقت الحالي، وسنرى ما نرغب بفعله خلال الأسابيع والشهور المُقبلة".

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وسابق غاسلي تحت لواء ريد بُل منذ مسيرته في فئات الناشئين، قبل ترقيته إلى الفورمولا واحد في 2017 للدفاع عن ألوان تورو روسو، والتي باتت الآن ألفا تاوري.

وقد تمت ترقية الفرنسي إلى صفوف الفريق الأساسي لموسم 2019، قبل أن يتم التخلّي عن خدماته وإعادته إلى تورو روسو في منتصف الموسم، إذ حلّ مكانه أليكسندر ألبون، الذي بدوره غادر مقعده ليعوّضه سيرجيو بيريز لهذا الموسم.

ووقّع بيريز عقدًا مبدئيًا بعام واحد مع ريد بُل ليُجاور ماكس فيرشتابن، إذ نال إشادة الجميع إثر تأدياته الأخيرة، والتي كان أبرزها فوزه بالسباق الأخير في أذربيجان.