غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا

مع ذلك، لم يُلق الفرنسي اللوم على سائق فيراري، حيث يرى بأن ذلك الاحتكاك لم يكن متعمدًا.

واقترب غاسلي ولوكلير من بعضهما البعض عند المنعطف الأول بعد انطلاقهما من المركزين السادس والسابع، فيما دفعهما فرناندو ألونسو خارج المسار عند مخرج المنعطف.

وبالخروج من المنعطف دخل لوكلير في عامل سحب غاسلي، فقد ليحتكّ بالإطار الخلفي الأيسر لسيارة ألفا تاوري ويكسر الجناح الأمامي لسيارته فيراري.

وقد فرغ الإطار من الهواء على الفور، وبحلول عودة غاسلي إلى خط الحظائر كان نظام التعليق قد تضرر، ما أجبره على الانسحاب وإنهاء سلسلة نتائجه القوية ضمن مراكز النقاط.

وتعقيبًا على ما حدث قال غاسلي: "لا أعتقد بأننا احتككنا في المرة الأولى، ولكن تواجد ألونسو في الجهة الداخلية، وانا انضغطت في المنتصف بينهما بعض الشيء، لذلك تعيّن علينا الاستعانة بمنطقة الخروج الآمن".

وأضاف: "بعدما كنت في منتصف المقطع المستقيم، وأعتقد بأنه رغب في الاستفادة من عامل السحب، فقد أخطأ التقدير على الأرجح، وأتى خلفي أبكر من اللازم، واحتك بالإطار الخلفي. ومن هنا انتهى كل شيء تقريبًا، انفجر الإطار، وانتهى الأمر".

هذا ووصل غاسلي إلى المنعطف الثالث محاولًا البقاء بعيدًا عن السيارات القادمة من الخلف في ظل صعوبة السيطرة على السيارة مع الإطار الفارغ، ليتسبب في انزلاق سيارة أنطونيو جيوفينازي واحتك بسيارة نيكولاس لاتيفي مما أدّى لتعرض كذلك لانثقاب على الإطار الخلفي لسيارته ويليامز.

وعند سؤاله إذا ما يرى بأن اللوم يقع على لوكلير فيما حدث، قال غاسلي: "لأكون منصفًا وصريحًا، فإن ما حدث هو أحد تلك الأمور واردة الحدوث، ولن يعيد لي ذلك النقاط التي خسرناها اليوم. أعلم أن ما حدث لم يكن متعمدًا، ولكن من المزعج حدوثه".

وأكمل: "الوضع مختلف عمّا إذا كان قد اندفع نحوي وحطم سيارتي تمامًا. لكن لسوء الحظ كانت نتيجة ما حدث مكلفّة للغاية بالنسبة لنا اليوم".