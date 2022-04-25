غاسلي: لم يكن من الصعب للغاية الإبقاء على هاميلتون خلفي في سباق إيمولا

تراجع هاميلتون خلف غاسلي بعد الانتقال إلى إطارات الطقس الجاف قرب منتصف السباق، وذلك بعد أن خسر بعض الوقت عند تسريح إستيبان أوكون سائق ألبين في طريقه أثناء مغادرة خطّ الحظائر.

لكن بالرغم من أنّ هاميلتون بدا متمتّعًا بأفضليّة الوتيرة على حساب غاسلي أمامه، إلّا أنّه لم يتمكّن من تجاوزه بالنظر إلى ضعف سرعته القصوى.

ولم يتحسّن وضعه عند السماح بتفعيل نظام "دي آر اس"، كون غاسلي بدوره استفاد من النظام كونه كان خلف أليكسندر ألبون سائق ويليامز.

وبالحديث عن تلك المعركة الطويلة، قال غاسلي: "ربّما كان ذلك الأمر الوحيد الذي وقع خلال السباق بأكمله. كان عالقًا خلفي، وكنت عالقًا خلف سيارة ويليامز، وكانت تلك السيارة عالقة خلف سيارة أخرى أمامها، كان الأمر عبارة عن قطار".

وأكمل: "لذا لم يكن سباقًا حماسيًا، بل محبطًا. حتّى مع نظام دي آر اس فلم نكن قادرين على التجاوز".

وأردف: "نعلم عندما تواجه تصفيات سيّئة وتنطلق من الخلف فإنّ وضعك في السباق يكون صعبًا للغاية. وأعتقد بأنّنا دفعنا الثمن نهاية هذا الأسبوع".

وعندما سُئل عن مدى سهولة الإبقاء على هاميلتون خلفه، قال غاسلي: "حسنًا، لن أقول بأنّ ذلك كان سهلًا، لكنّه لم يكن صعبًا للغاية".

وكانت هذه المعركة بين غاسلي وهاميلتون قد أعادت ذكريات معركتهما المشابهة في جائزة موناكو الكبرى العام الماضي.

وقال غاسلي مبتسمًا: "لسوء حظّه أنّه يعلق خلفي على الحلبات التي يصعب للغاية التجاوز عليها".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّني كنت محبطًا مثله. لسببٍ ما حتّى مع نظام دي آر اس فإنّ التجاوز صعبٌ للغاية هنا هذا العام".