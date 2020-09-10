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غاسلي "لم يتوقع على الإطلاق" ما حدث في عام واحد منذ رحيله عن ريد بُل ريسينغ

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غاسلي "لم يتوقع على الإطلاق" ما حدث في عام واحد منذ رحيله عن ريد بُل ريسينغ

قال بيير غاسلي أنّه "لم يتوقع على الإطلاق" ما حدث معه منذ تخلّي ريد بُل عن خدماته قبل عام واحد وإعادته إلى تورو روسو، وذلك بعد تسجيل أوّل فوز له في الفورمولا واحد من بوابة سباق جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

أحرز غاسلي فوزًا مفاجئًا لصالح فريقه ألفا تاوري (تورو روسو سابقًا) على حلبة مونزا، وذلك بعد سباق درامي عرفت فيه المشاكل طريقها نحو سائقي الصدارة، كما شهد رفع العلم الأحمر ما ساهم في خلط الأوراق.

وسجّل ذلك الفوز منصّة التتويج الثانية لغاسلي في الفورمولا واحد، بعد إحراز مركز الوصافة في سباق جائزة البرازيل الكبرى العام الماضي مع فريقه الحالي.

ومنذ إعادته إلى صفوف تورو روسو من الفريق الأساسي لريد بُل بعد 12 سباقًا فقط العام الماضي، قدم غاسلي بعضًا من أفضل النتائج في مسيرته.

وقال الفرنسي الشاب عقب انتصاره في مونزا أنّه ما كان ليتوقّع مطلقًا كل ما حدث منذ مغادرته ريد بُل ريسينغ.

"أعلم مدى أهمية ذلك الفوز الأوّل في الفورمولا واحد بالنسبة لي، وفي النهاية، إنّه فقط موسمي الثالث في البطولة" قال غاسلي.

وأضاف: "حتى بالرُغم من أنّني مررت بالكثير على مادر العامين الماضيين، لكنّني ما أزال أشعر بأنّني جديد على ذلك العالم وأحاول التحسّن عامًا تلو الآخر وأن أكون أفضل طوال الوقت".

وتابع: "ما كنت لأتوقّع مطلقًا كلّ ذلك منذ عام، عندما عُدت إلى تورو روسو. منصّة التتويج كانت غير متوقعة بالفعل الموسم الماضي وكانت نتيجة كبيرة".

وأردف: "من ثمّ لم أكن مستعدًا لذلك الفوز اليوم، بالرُغم من أنّك دومًا ما تحاول تخيّل أفضل سيناريو في صالحك، امتلاك أفضل سيارة، خوض أفضل سباق، كل شيء بأفضل طريقة".

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جديرٌ بالذكر أنّ أن فوز غاسلي يمثّل الانتصار الثاني في تاريخ الفريق المتمركز في فاينزا، حيث جاء الأوّل على يد بطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل، الذي حقق الفوز على ذات الحلبة وسط الأمطار في 2008.

وقد كشف غاسلي أنّ مدير فريقه فرانز توست قد قدم له التهنئة على فوزه الذي يعني أنّ الفريق قد فاز في كل الأجواء.

فقال: "نعلم أنّ الفريق كان يملك انتصارًا وحيدًا فقط في كامل تاريخه في الفورمولا واحد، حيث أخبرني فرانز في الواقع وقال «كما تعلم لقد حققنا الفوز من قبل في الأمطار، وأنا فخور بك جدًا كوننا اليوم حققنا انتصارًا في أجواء جافة كذلك»".

واختتم: "أنا سعيد بالفعل أنني حصلت اليوم على مكافأة كل العمل الجاد الذي قمنا به مع ألفا تاوري وكذلك مع هوندا".

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