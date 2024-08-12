غاسلي: لسنا في الفورمولا واحد كي نرضى بالمركز السادس
أكد بيير غاسلي سائق ألبين أن الفريق الفرنسي بات في موقع أفضل رغم المعاناة الحالية مع التأدية.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
أبدى غاسلي دعمه للاتجاه التقني الذي تبناه الفريق في 2024، وذلك بعد تغيير المبدأ التصميمي للسيارة بالكامل والبداية الصعبة للموسم.
وقبل بدء إعادة الهيكلة التقنية الكبيرة في الأشهر الماضية، قررت ألبين عدم المواصلة في تطوير الأفكار الأساسية لسيارتها السابقة، بل الخوض في اتجاه جديد مع السيارة الجديدة لموسم 2024.
وبعد تحقيق المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين في 2022، تراجعت العلامة الفرنسية إلى السادس العام الماضي.
لكن ومع مرور نصف موسم 2024، فإن ألبين لا تمتلك سوى 11 نقطة وتحتل المركز الثامن ضمن ترتيب البطولة.
إلا أن غاسلي عبّر عن ثقته في الاتجاه الذي يسير عليه الفريق.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن التحديثات مرتبطة بالأداء. شعر الفريق أنه لنهاية منحنى التطوير مع المبدأ التصميمي لسيارة الموسم الماضي".
وأكمل: "مع تفويت أهدافنا الاستراتيجية، فكّر الفريق في خوض اتجاه تصميمي مختلف".
وأردف: "من وجهة نظري، كان ذلك الخيار الصحيح. نحن لسنا في الفورمولا واحد كي نرضى بالمركز السادس".
لكن ومع تضاؤل آمال ألبين حالياً، فإن اللحاق بفريق هاس في المركز السابع يبدو حلماً بعيداً.
لكن غاسلي يعتمد على جهود فريق ألبين وعلى عملية التطوير من أجل تحسين النتائج في موسم 2025.
فقال: "للأسف لم نحصل على النتائج المرغوبة هذا الموسم، لكن، ما زلت أعتقد أن الفريق يعمل ضمن مستوى أفضل مما كان عليه حين انضمامي".
وأكمل: "المسألة تتمحور حول تحسين أداء السيارة، وتلك مهمة ليست سهلة".
واختتم: "أعلم الاتجاه الجيد الذي سنخوضه في الموسم المقبل، وهذا سيضعنا ضمن موقع أفضل".
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