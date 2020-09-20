غاسلي: لدى ألفا تاوري "طموح كبير" بمجاراة ريد بُل

قدم الفرنسي أداءً قوياً للغاية هذا الموسم، وأحرز أول فوز له في مسيرته المهنية من بوابة جائزة إيطاليا الكبرى.

وتسبب هذا الأداء القوي بتكهنات حيال مستقبله تتعلق بإمكانية نقله إلى فريق ريد بُل الأساسيّ- بعد أن كان قد نُقل منه إلى ألفا تاوري منذ 12 شهراً - بديلاً عن أليكسندر ألبون.

وسارع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى نفي كل تلك التكهنات، مؤكداً التزام العلامة النمساوية بأليكسندر ألبون، ومشيراً إلى سروره برؤية غاسلي يحقق النجاحات مع ألفا تاوري.

حيث قال غاسلي: "من الواضح أن هناك نية واضحة مع طموح كبير ضمن صفوف ألفا تاوري. أعتقد أن المقارنة بين ألفا تاوري وريد بُل باتت مختلفة عن ذي قبل".

وتابع: "أعتقد أن المشروع مثير للاهتمام. كما قلت حينها، فريق ريد بُل أحد فرق الصدارة، وأعتقد أن هذا هو طموح ألفا تاوري كذلك، في مرحلة ما، مجاراة أدائهم".

وأردف: "هذا يعني أننا بحاجة إلى منشآت أكبر كي نحقق أهدافنا".

وحين سُئِل عن توقعاته بقدرة ألفا تاوري على التقدم لتصبح من بين فرق الصدارة، أجاب غاسلي: "أعتقد أن هذا هدف المصنع حقاً، أن نؤمن موقعنا ومركزنا بين فرق البطولة".

وتابع: "هذا طموح كبير. وليس مشروعاً لعام واحد، إذ جميعنا نعلم ما يتطلبه الأمر للتقدم والترقي إلى فرق الصدارة".

واختتم: "لذا، ذلك أمر سيستغرق بعض الوقت، لكنني أعتقد أن الفريق لم يعد بمثابة مرتبة فريق رديف كما كان الحال في الماضي. بل نحن نسعى نحو تحقيق مكانتنا الخاصة في الفورمولا واحد".