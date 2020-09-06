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غاسلي لا يستطيع تصديق إحرازه لفوزه الأوّل بالبطولة

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غاسلي لا يستطيع تصديق إحرازه لفوزه الأوّل بالبطولة
من قبل:
, رئيس التحرير

لم يستطع السائق الفرنسي بيير غاسلي استيعاب فكرة إحرازه لانتصاره الأوّل على ساحة بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، إذ تمكّن من الفوز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا على متن سيارة ألفا تاوري.

استفاد غاسلي من توقف السباق بعد الحادث الذي تعرّض له شارل لوكلير، إذ وعلى الرغم من تواجده قبل ذلك في المركز العاشر في الثلث الأوّل من السباق، ولكنه اصطف بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق أثناء الانطلاقة الثانية للسباق وراء لويس هاميلتون ولانس سترول.

وتمكّن غاسلي من التقدّم على سترول ومن ثم تصدّر السباق بعد دخول هاميلتون إلى منطقة الصيانة لتنفيذ عقوبته (بعد توقفه أثناء إغلاق باب المنصات).

وشهدت اللّفات الأخيرة إثارة كبيرة بعدما اقترب سائق مكلارين كارلوس ساينز بشكلٍ كبير من غاسلي إلّا أنه لم يتمكّن من تجاوزه مع إحراز الفرنسي للفوز بفارق 0.4 ثانية فقط.

وقال غاسلي بعد السباق "إنه أمرٌ لا يُصدّق. كان سباقًا مجنونًا. لقد استفدنا من العلم الأحمر. كانت سيارتنا سريعة، مع تواجد سيارة سريعة خلفنا".

وأضاف "لقد مررت بالكثير من اللّحظات خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة. كنت مندهشًا بعد إحراز منصتي الأولى العام الماضي، واليوم فوزي الأوّل مع ألفا تاوري. أواجه صعوبة في تصديق ذلك".

وأكمل "لا أملك كلمات لوصف شعوري. لقد قدّم لي هذا الفريق الكثير. لقد منحني فرصتي الأولى بالفورمولا واحد، وفرصة الصعود إلى منصة التتويج، والآن منحني فرصة الفوز بسباقي الأوّل".

واختتم "إنه أمرٌ جنونيّ بصراحة. إنه جنونيّ. أنا سعيدٌ للغاية. لا أستطيع شكرهم بما فيه الكفاية من جميع العاملين في ألفا تاوري مرورًا بالعاملين في هوندا".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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