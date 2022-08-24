غاسلي: لا يزال الوقت مبكّرًا للتفكير في خياراتي المستقبليّة في الفورمولا واحد

بعد إرجاعه إلى فريق تورو روسو الرديف – ألفا تاوري حاليًا – في منتصف موسم 2019، استعاد غاسلي ثقته وبدأ بتعزيز دوره كقائد للحظيرة الإيطاليّة.

لكن في حين أنّه كان يأمل بأن يكون قد قام بما فيه الكفاية للحصول على فرصة ثانية مع الفريق الأساسي لريد بُل، اختارت الحظيرة النمساويّة الاستعانة بسيرجيو بيريز في 2021 عندما تمّ استبعاد أليكسندر ألبون خليفة غاسلي كذلك.

كما جدّدت ريد بُل عقد بيريز بعامين إضافيين في مايو من هذا العام، ما يعني بقاء المكسيكي زميلًا لماكس فيرشتابن حتّى نهاية 2024.

ذلك يعني أنّ خيار العودة إلى ريد بُل لم يعد مطروحًا بالنسبة لغاسلي، وفي حين أنّه متحمّسٌ حيال حصوله على حريّة تحديد مستقبله، فإنّه قال أنّ الوقت لا يزال مبكّرًا لبدء العمل على تحديد خطوته التالية.

وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ عليك التحلي بالانفتاح. ستكون هناك محادثة مع ريد بُل بشكلٍ بديهي، وسيكونون أوّل من يعلم بالوضع".

وأضاف: "لكن بالطبع هذه المرّة الأولى في مسيرتي التي أحصل فيها على خيارات تحديد ما سيحدث في مستقبلي".

وأكمل: "لا يزال الوقت مبكّرًا، لا نزال في منتصف 2022. سنقوم بتقييم أفضل الخيارات بالنسبة لمستقبلي في الوقت المناسب".

ويشعر غاسلي أنّه أصبح قائدًا للفريق بعد أن حقّق 110 نقاطٍ من أصل 142 للفريق ليضمن المركز السادس العام الماضي.

وقال صاحب الـ 26 عامًا: "أنا مكتملٌ أكثر بالتأكيد. أعتقد بأنّني مكتملٌ أكثر ممّا كنت عليه عندما انضممت إلى هذه الرياضة".

وأكمل: "لا يتعلّق الأمر بالقيادة. بل بدفع الفريق في الوجهة التي تريدها، وعمل الجميع معًا نحو ذات الهدف وتحفيز الجميع حولك".