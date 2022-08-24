تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / مرسيدس تستعين بخبراء ماليين لتحليل قيمة جميع مكونات سيارة الفورمولا واحد التالي / خوض منعطف "أو رووج" بضغط كامل على دواسة الوقود "ممكن" على حلبة سبا المعدّلة "الأسرع"
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار عاجلة

غاسلي: لا يزال الوقت مبكّرًا للتفكير في خياراتي المستقبليّة في الفورمولا واحد

قال بيير غاسلي سائق ألفا تاوري أنّ الوقت لا يزال مبكّرًا للغاية للتفكير في مستقبله، وذلك في ظلّ اتّجاهه للحصول على تحكّمٍ كامل في مصيره في الفورمولا واحد بعد 2023.

غاسلي: لا يزال الوقت مبكّرًا للتفكير في خياراتي المستقبليّة في الفورمولا واحد

بعد إرجاعه إلى فريق تورو روسو الرديف – ألفا تاوري حاليًا – في منتصف موسم 2019، استعاد غاسلي ثقته وبدأ بتعزيز دوره كقائد للحظيرة الإيطاليّة.

لكن في حين أنّه كان يأمل بأن يكون قد قام بما فيه الكفاية للحصول على فرصة ثانية مع الفريق الأساسي لريد بُل، اختارت الحظيرة النمساويّة الاستعانة بسيرجيو بيريز في 2021 عندما تمّ استبعاد أليكسندر ألبون خليفة غاسلي كذلك.

كما جدّدت ريد بُل عقد بيريز بعامين إضافيين في مايو من هذا العام، ما يعني بقاء المكسيكي زميلًا لماكس فيرشتابن حتّى نهاية 2024.

ذلك يعني أنّ خيار العودة إلى ريد بُل لم يعد مطروحًا بالنسبة لغاسلي، وفي حين أنّه متحمّسٌ حيال حصوله على حريّة تحديد مستقبله، فإنّه قال أنّ الوقت لا يزال مبكّرًا لبدء العمل على تحديد خطوته التالية.

وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ عليك التحلي بالانفتاح. ستكون هناك محادثة مع ريد بُل بشكلٍ بديهي، وسيكونون أوّل من يعلم بالوضع".

وأضاف: "لكن بالطبع هذه المرّة الأولى في مسيرتي التي أحصل فيها على خيارات تحديد ما سيحدث في مستقبلي".

وأكمل: "لا يزال الوقت مبكّرًا، لا نزال في منتصف 2022. سنقوم بتقييم أفضل الخيارات بالنسبة لمستقبلي في الوقت المناسب".

اقرأ أيضاً:

ويشعر غاسلي أنّه أصبح قائدًا للفريق بعد أن حقّق 110 نقاطٍ من أصل 142 للفريق ليضمن المركز السادس العام الماضي.

وقال صاحب الـ 26 عامًا: "أنا مكتملٌ أكثر بالتأكيد. أعتقد بأنّني مكتملٌ أكثر ممّا كنت عليه عندما انضممت إلى هذه الرياضة".

وأكمل: "لا يتعلّق الأمر بالقيادة. بل بدفع الفريق في الوجهة التي تريدها، وعمل الجميع معًا نحو ذات الهدف وتحفيز الجميع حولك".

تذاكر
المشاركات
التعليقات
مرسيدس تستعين بخبراء ماليين لتحليل قيمة جميع مكونات سيارة الفورمولا واحد
المقال السابق

مرسيدس تستعين بخبراء ماليين لتحليل قيمة جميع مكونات سيارة الفورمولا واحد
المقال التالي

خوض منعطف "أو رووج" بضغط كامل على دواسة الوقود "ممكن" على حلبة سبا المعدّلة "الأسرع"

خوض منعطف "أو رووج" بضغط كامل على دواسة الوقود "ممكن" على حلبة سبا المعدّلة "الأسرع"

أحدث الأخبار

ريكاردو سيترك فريق مكلارين بحلول نهاية موسم 2022 
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو سيترك فريق مكلارين بحلول نهاية موسم 2022 

لن يواصل دانيال ريكاردو مع فريقه مكلارين للموسم المقبل في الفورمولا واحد حيث توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء العقد مبكراً.

مرسيدس: صدمة المعاناة في 2022 "لم تؤذِ" الفريق على المدى الطويل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: صدمة المعاناة في 2022 "لم تؤذِ" الفريق على المدى الطويل

أبدت مرسيدس اقتناعها بأن الصدمة التي تعرضت لها إثر معاناتها في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد "لم تؤذِ" الفريق على المدى الطويل.

تحليل: ما هي التغييرات التي ستطرأ على القوانين التقنيّة للفورمولا واحد في العام 2023؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما هي التغييرات التي ستطرأ على القوانين التقنيّة للفورمولا واحد في العام 2023؟

بعد ثورة القوانين التقنيّة الكبيرة التي شهدتها سيارات الفورمولا واحد في العام 2022 سيكون هناك المزيد من التغييرات للموسم المقبل فيما يتعلق بالأرضيّة بشكل أساسي ولكن ما الهدف من هذه التعديلات ولماذا تم إدخالها؟

ألبين تدرس طاقة الهيدروجين كمستقبل للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين تدرس طاقة الهيدروجين كمستقبل للفورمولا واحد

أطلقت ألبين دراسة تقييميّة لتحديد إذا ما كانت طاقة الهيدروجين هي الوجهة المثلى للمستقبل طويل الأمد للفورمولا واحد.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.