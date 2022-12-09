غاسلي: لا ضمانات لموسم 2023 في ظلّ تغيير ألفا تاوري للمفهوم التصميمي

يتّجه غاسلي للانضمام إلى ألبين لموسم 2023 بعد عامٍ ختامي صعبٍ مع الحظيرة الإيطاليّة ألفا تاوري.

وقال الفرنسي أنّ زملاءه السابقين واثقون من أنّ سيارة "آي.تي04" الجديدة ستكون الأفضل لهم في تاريخهم حتّى الآن.

واعترف بأنّه مع تطوير جميع الفرق لسياراتها للموسم الثاني من حقبة القوانين الجديدة، فمن الصعب للغاية توقّع مستوى الأداء، وبالتالي صعوبة تحديد موقع فريقه الجديد في مواجهة منافسيه.

وقال الفرنسي: "من الصعب للغاية معرفة ما سيحدث من عامٍ لآخر في هذه الرياضة. كنّا في مقدّمة الوسط العام الماضي، وكنّا في الخلف هذا العام ومن يعلم ما سيحدث في الموسم المقبل؟".

وأكمل: "بالنسبة لألفا تاوري فأعلم بأنّهم سيغيّرون المفهوم التصميمي بالكامل، ربّما سيعودون إلى دائرة المنافسة. من الصعب تحديد ذلك".

وأردف: "أعتقد بأنّ ما هو مهمٌ هو العمل وتجهيز أنفسنا بأفضل شكلٍ ممكن للعام المقبل. آمل أن تملك ألبين حزمة أكثر قوّة من هذا العام".

وشدّد غاسلي على أنّ معسكر ألفا تاوري متفائلٌ حيال فرصه بالتقدّم في الترتيب في العام المقبل.

وقال: "آمل أن يتغيّر مركزي نحو الأفضل. لكنّك لا تعلم مطلقًا في ذات الوقت. تحدّثنا حول ذلك مع الشباب في ألفا تاوري كذلك".

وأردف: "أخبروني بأنّ سيارة العام المقبل ستكون أفضل ما أنتجوه حتّى الآن. وأنّهم سيُنافسون في الأمام".

وأكمل: "ذلك طبيعي، وعندما تتحدّث إلى بقيّة الفرق في البادوك، فإنّ الجميع يعتقد بأنّه سيُحقّق خطوات ضخمة إلى الأمام، ولا أحد يعلم ما سيحدث".

بيير غاسلي، ألفا تاوري تصوير: ألفا تاوري