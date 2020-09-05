غاسلي: لا أدري من أين جاءت الوتيرة التي منحتني المركز الرابع في تجارب مونزا

كان غاسلي يحتل المركز السادس خلال الفترة الصباحية قبل التقدم مركزين في الفترة الثانية كأسرع سيارة مزودة بمحرك هوندا، أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وأظهر زميله دانييل كفيات كذلك وتيرة سريعة، حيث احتل المركز الرابع في التجارب الحرة الأولى قبل التراجع إلى السابع في الثانية.

حيث قال غاسلي: "لقد كان أفضل يوم جمعة على الإطلاق منذ بداية الموسم. كنا في المركز السادس خلال الحصة الأولى ومن ثم الرابع خلال الثانية. لذا لا بد من القول أن الشعور خلف المقود كان جيداً. كان بوسعي الضغط، وتمكنت من تسجيل لفات جيدة، وكنت مرتاحاً للغاية".

وأكمل: "لذا، إنه يوم إيجابي لنا. للأسف، عانينا من مشكلة صغيرة قبيل نهاية الحصة خلال محاكاة المسافات الطويلة. لذا كان علينا التوقف قبل الإكمال. لكن وبشكل عام كنا مسرورين للغاية".

وحين سُئِل من أين جاءت الوتيرة القوية، أجاب الفرنسي: "حسناً في الحقيقة، ليست لدي أية فكرة! لقد تفاجأنا برؤية سيارتنا في ذلك المركز. أعتقد أن إعدادات مونزا مع الارتكازية المنخفضة جداً، تعمل بشكل جيد هنا".

واسترسل: "ما زال بوسعنا التحسن قليلاً يوم السبت، وأعتقد أننا سنشهد بعض المفاجآت خاصة مع إعدادات المحرك الجديدة وما سيكون بوسعنا تحقيقه خلال التصفيات والسباق".

وبالرغم من الوتيرة الجيدة يوم الجمعة، ما زال غاسلي متحفظاً حيال كيفية سير بقية الجولة.

فقال: "أعتقد أنه علينا توخي الحذر. أعتقد أننا خضنا يوم جمعة جيداً بالفعل. أعتقد أنه من الطبيعي أن نكون واثقين يوم السبت، لكن المنافسة قوية، خاصة مع سعي الجميع للاستفادة من عامل السحب في التصفيات، وسيكون من المهم إكمال كل شيء على أتم وجه".

وأردف: "رأينا كيف يمكن للوضع أن يصبح فوضوياً، في التجارب الحرة الثانية، لم يكن أحد يرغب بالخروج أولاً. أعتقد أن الأمر سيكون أسوأ يوم السبت، لكنني واثق من قدرتنا على تقديم سباق مثير يوم الأحد".

من جهته، قال كفيات الذي لم يخُض حصة ممتازة كما حصل مع زميله: "ما زال أمامنا بعض العمل. لم تكن لفاتي مثالية تماماً، لذا هناك بعض العمل لإتمامه".

واختتم الروسي: "لكن وبشكل عام، كان يوم جمعة اعتيادياً بالنسبة لنا".