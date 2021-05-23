غاسلي: كان بالإمكان أن "ينتهي المطاف بفيتيل في المرفأ" في موناكو

قاتل فيتيل ليسجّل نقاطه الأولى للموسم في سباق الأحد على حلبة مونتي كارلو، وتقدّم على غاسلي ولويس هاميلتون خلال وقفات الصيانة ليحرز المركز الخامس.

وبخروجه من منطقة الصيانة وجد سائق أستون مارتن نفسه جنباً إلى جنب مع غاسلي عند المنعطف الثاني "بو ريفاج" قبل أن يكمل حركته في نهاية المطاف عند المنعطف الثالث.

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وشرح غاسلي بعد السباق بأنّه توجه للتحدّث مع فيتيل حول الهوامش الضئيلة التي انطوت عليها هذه الخطوة، لكنّه أقرّ بأنّها حركة عادلة.

"كما تعلمون صعود التلّ لا يتمّ على خطّ مستقيم. بل تنعطف بعض الشيء وكنت آمل أن يترك لي مساحة كافية لكن إلى أن وصلت إلى هناك لم أكن أعرف" قال غاسلي.

وأضاف: "كان الأمر محتدماً. كان التنافس صعباً للغاية لكنّه منصف. ولم يحصل أيّ شيء".

وأكمل: "أعتقد أنّه لو كان أكثر عدائية، كان سينتهي بنا المطاف على الأرجح في المرفأ، لذا أنا مسرور لأنّنا خرجنا سالمَين".

وبشرح التجاوز من وجهة نظره، اعترف فيتيل بأنّه كان من الصعب للغاية إكمال الحركة وتفادي الاحتكاك.

"لا ترى الكثير، وكان يتواجد في زاوية ضيقة، في النقطة العمياء حيث لا أستطيع رؤيته حقاً" قال فيتيل.

وتابع: "نبدأ في الصعود وفي مرحلة ما نبدأ في الذهاب إلى اليسار واليمين، ثمّ إلى اليسار واليمين".

وأردف: "تحدّثت معه وقال بأنّه لم يعلم ما إذا رأيته وما إذا كنت سأترك له مساحة. تركت له مساحة لكن توجّب عليّ الخروج عن خطّ التسابق المثالي".

واستطرد: "كانت إطاراتي جديدة لذا كان ذلك بالكاد كافياً، وتقدّمت عليه وأحدث ذلك الفارق".

وعلى الرّغم من ذلك كانت هذه أفضل نتيجة لغاسلي في موسم 2021 حتّى الآن، وساعدت في تقدّم ألفا تاوري على ألبين في ترتيب بطولة الصانعين لتحتلّ المركز السادس.

وقال غاسلي في هذا الصدد: "كانت هذه أفضل نتيجة لنا في التصفيات بالأمس هذا العام مع المركز السادس، واليوم كانت أيضاً أفضل نتيجة لنا في السباقات".

واسترسل: "كانت معركة محتدمة مع لويس (هاميلتون) الذي كان خلفنا مباشرةً لـ 78 لفة لذا لم يكن في مقدورنا ارتكاب أيّ خطأ".

وواصل: "دخل لمنطقة الصيانة وسلّط الضغط علينا وتوجّب علينا تغطيته، وفسح ذلك المجال لفيتيل وبيريز للتقدّم علينا عبر تأخير التوقف".

واختتم: "لذا يجب علينا مراجعة ذلك، لكن عموماً أعتقد بأنّني سعيد بالخطوة التي حققناها خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه وبعودتنا للمنافسة في المقدمة".