غاسلي: على الفورمولا واحد حلّ مشكلة الارتدادات وإلا سيضطر السائقون لاستعمال "العكّازات"

شهدت الحقبة الحالية من الفورمولا واحد عودة "التأثيرات الأرضية" ما يتطلب من السيارات الاقتراب لأكبر قدر ممكن من سطح المسار. وهذا ما أدى إلى ظاهرة "الارتدادات" على السرعات العالية المشكلة التي أصابت أغلب الفرق.

وشهدت جولة باكو ازدياد شكوى السائقين من هذه الظاهرة خاصة في نهاية المقطع المستقيم الطويل.

وقال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه "كان يحاول الصمود طوال الوقت حتى أنه "كان يكزّ على أسنانه من الألم" خلال السباق، بينما صرّح توتو وولف مدير الفريق بوجود مخاوف من الإصابات وتغيب السائقين عن السباقات بسبب ذلك.

وحقق غاسلي المركز الخامس في باكو ضمن أفضل نتيجة له حتى الآن مع ألفا تاوري لكنه اعترف بأن السباق كان "قاسياً للغاية" والأصعب في مسيرته المهنية حتى الآن.

فقال: "ذلك ليس صحياً بالتأكيد. أخضع لحصة علاج فيزيائي قبل وبعد كل حصة، لأن ظهري يعاني من الارتدادات. نحن عملياً ليس لدينا أجهزة تعليق في السيارات".

وأكمل: "سألني الفريق: ’هل نعدلُ الإعدادات؟’ وفي الحقيقة أنا أغامر بصحتي على حساب الأداء. هذا ما سأقوم به عل الدوام لأنني سائق ودائماً ما أسعى للقيادة بأسرع ما يمكن. لكنني لا أعتقد أن ’فيا’ يجب أن تتركنا في موقع نختار فيه بين صحتنا وبين الأداء".

وتابع: "هذا هو الجزء الصعب. وهذا ما ناقشناه في الاجتماع من أجل لفت النظر ومحاولة إيجاد حلّ لإنقاذنا من استعمال العكازات بعمر الـ 30!".

من جهته، صرح هاميلتون بعد سباق باكو بأن الارتدادات كانت شديدة لدرجة أنه خشي فقدان السيطرة على السيارة، بينما أكد زميله جورج راسل بأن عانى في استعمال المكابح ضمن المنطقة الصحيحة في بعض الأحيان.

أما غاسلي فأشار إلى أن الارتدادات تجعل استعمال المرايا أمراً شبه مستحيل.

فقال: "المرايا تهتز بشكل جنوني. كما أن السيارة في بعض الأحيان تتحرك لوحدها لأن المقود يهتز".

واختتم: "على هذه السرعة الأمر ليس سهلاً. لا أعتقد أنهم قادرون على إيجاد حل حتى نهاية الموسم. لكن نأمل أن يجدوه بحلول الموسم المقبل".