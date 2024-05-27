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فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

غاسلي: على أوكون أن يتغيّر بعد الحادثة "غير الضرورية" في سباق موناكو

حثّ بيير غاسلي زميله في صفوف ألبين إستيبان أوكون على أن يغيّر من طريقته بعد الحادثة التي جمعتهما في اللفة الأولى من سباق جائزة موناكو الكبرى.

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سجلت ألبين أفضل نتيجة لها في التصفيات هذا الموسم في موناكو مع تأهّل غاسلي وأوكون بالمركزين الـ 10 والـ 11 تواليًا على مسار من الصعب للغاية التجاوز عليه.

فيما صعد الثنائي إلى المركز التاسع والعاشر على إثر الانثقاب الذي تعرض له كارلوس ساينز على الانطلاقة، لكن أوكون سرعان ما اصطدم بالجهة الداخلية لسيارة زميله عند منعطف بورتييه، حيث تداخلت إطاراتهما.

وارتفعت سيارة أوكون في الهواء وانسحب من السباق بسبب الأضرار التي وقعت على جهاز التعليق وعلبة التروس بعد هبوط سيارته وارتطامها بالأرض.

في المقابل، تمكن غاسلي من المواصلة رغم تعرضه لانثقاب على إطاره، لينقذه العلم الأحمر ويضع إطارات ميديوم جديدة أكمل بها السباق حتى النهاية عابرًا العلم المرقط في المركز العاشر ومسجلًا أول نقطة له هذا الموسم.

لكن غاسلي اعترف عقب السباق بأنه "صُدم للغاية" بالحادثة التي جمعته بمواطنه.

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حيث قال: "ما حدث لم يكن ضروريًا على الإطلاق، لا يجب أبدًا أن تتواجد في موقف كهذا، ولا سيما بين زميلين".

وأضاف: "أنا حزين لما حدث. وأشعر بخيبة أمل من هذا الوضع، لا سيما وأنه كانت لدينا تعليمات واضحة قبل السباق حول ما يجب أن نقوم به، وأن من يتأهل في الأمام، على السيارة في الخلف أن تساعده خلال السباق".

وتابع: "عليك أن تعرف ما يجب أن تفعله وما ليس عليك فعله، وبشكل أكبر مع زميلك. أنه سائق جيد للغاية، ويعرف ما يفعله، لذلك عليه أن يتغيّر".

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