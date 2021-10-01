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غاسلي: على ألفا تاوري التعلّم من الأخطاء الاستراتيجية

قال بيير غاسلي أنّ على فريقه ألفا تاوري التعلّم من أخطائه بعد نهاية الأسبوع المحبطة في روسيا والتي شهدت إخفاق السائق الفرنسي في تسجيل النقاط.

غاسلي: على ألفا تاوري التعلّم من الأخطاء الاستراتيجية

كان غاسلي ثالث أسرع السائقين في التجارب الحرة ليوم الجمعة في سوتشي. مع ذلك، وفي نهاية القسم الثاني للتصفيات، تمّ إبقاؤه على المسار على إطارات إنترميديت قديمة بينما انتقل منافسوه إلى إطارات جديدة، ليعجز عن التقدّم إلى القسم الحاسم ويتأهّل بالمركز الـ 12.

وتواجد غاسلي خارج مراكز النقاط في السباق، لكنّه خسر فرصة التقدّم في الترتيب عندما ظلّ على المسار على الإطارات الملساء بعد بدء هطول الأمطار، وذلك إثر إخباره بأنّ الأمطار لن تشتدّ غزارتها.

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وكان الفرنسي من بين آخر السائقين الذين توقّفوا، حيث دخل إلى منصة الصيانة في اللفة 50، بعد ثلاث لفات من بدء الآخرين توقّفاتهم، ليُكمل السباق في النهاية بالمركز الـ 13.

"من الواضح أنّنا لم نقدم أداءً جيّدًا في نهاية هذا الأسبوع كفريق، لم نكن على ذات المستوى الذي ظهرنا به طوال الموسم" قال غاسلي.

وأضاف: "إنّه أمر مؤسف. حيث أعلم ما يقدر على فعله هؤلاء الأشخاص داخل الفريق. لم يكن أداؤنا نهاية هذا الأسبوع على المستوى الذي بوسعنا تقديمه. سنحلل كل شيء ومن ثمّ نعود أقوى في تركيا".

هذا وأتت جولة روسيا بعد نهاية أسبوع كارثية بالنسبة لغاسلي في مونزا، حيث تأهّل بالمركز السادس، لكنّه تعرض لحادثة في بداية السباق القصير وانسحب مبكرًا في السباق الرئيسي. فيما كانت النقاط متاحة في كلا الحدثين لفرق الوسط، حيث سجّلت ألبين غريمة ألفا تاوري نقاطًا جيّدة في إيطاليا.

"لم نستحق النقاط نهاية هذا الأسبوع (في روسيا). أعتقد بأنّنا ارتكبنا الكثير من الأخطاء وعلينا جميعًا العمل أكثر من أجل فهم كيفية الاستفادة من مثل هذه الفرص" قال غاسلي.

وأكمل: "إنه إخفاق من الصعب تقبّله، لا سيّما وأنه كان هنالك ما هو أفضل للقيام به. لكنني آمُل أن يكون أداؤنا جيّدًا لبقية الموسم".

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واختتم: "الأمر يتمحور حول كيفية قيامنا بالأمور، كوني أعلم بأن لدينا مجموعة ذكية للغاية من الأشخاص في الفريق. ولكننا أخطأنا وأضعنا نقاطًا كبيرة. والأمر مؤسف لأنه كانت لدينا من جديد سيارة تنافسية أكثر، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بارتكاب مثل هذه الأخطاء إذا ما أردنا المنافسة على المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين".

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