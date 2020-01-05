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غاسلي ضغط بشكل كبير جداً لإصلاح "الأخطاء" في ريد بُل

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غاسلي ضغط بشكل كبير جداً لإصلاح "الأخطاء" في ريد بُل
05-01-2020

كشف بيير غاسلي سائق تورو روسو أنه ضغط بشكل كبير لإصلاح ما رأى أنه "خاطئ" في ريد بُل، خلال فترته الأولى الصعبة مع الفريق الأساسي.

ترقى غاسلي للقيادة ضمن صفوف فريق ريد بُل الأساسي في الفورمولا واحد لموسم 2019 المنصرم، لكنه أُعيد إلى الفريق الرديف تورو وروسو بعد 12 سباقاً مخيبة للآمال في معظمها.

وبعد عودته إلى تورو روسو، نجح في الوصول إلى منصة التتويج في إنترلاغوس كما تفوق على زميله دانييل كفيات بشكل متكرر خلال التصفيات.

حيث قال الفرنسي ضمن تصريح لمحطة الراديو الفرنسية "آر.تي.أل" بعد انتهاء الموسم: "ذلك أمر صعب لأننا وضعنا 80 بالمئة من إمكانياتنا خلال السباقات الـ 12 الأولى. كنا جميعنا في الفريق مسؤولين عن انخفاض الأداء - هناك بعض الأمور التي كنت لأقوم بها بشكل مختلف".

وأكمل: "رأيت بعض الأمور التي كانت خاطئة في ريد بُل. حاولتُ الضغط من أجل تغييرها، ربما أكبر من اللازم".

وتابع: "لكنني شخص تنافسي، وأودّ استخلاص أفضل ما يمكنني. عندما أرى أن هناك أموراً بوسعي القيام بها بشكل أفضل، أود للحال أن يتحسن بأسرع ما يمكن".

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بالمقابل، أكد غاسلي أنه لم يكن "ساحراً" وأنه حاول القيام بأفضل ما بوسعه ضمن ما أُتيح له.

وسرت شائعات حيال خلاف بين غاسلي والفريق التقنيّ لدى ريد بُل، بينما نُقل عن هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات شهر يونيو/حزيران المنصرم، قوله أن على غاسلي "التوقف عن تعليم أدريان نيوي كيف يقوم بتصميم سيارة فورمولا واحد".

وتمّ استبدال غاسلي بأليكسندر ألبون خلال العطلة الصيفية، بالرغم من تأكيدات ريد بُل السابقة بأن مقعد الفرنسي ليس في خطر.

في نهاية المطاف، واصلت ريد بُل الحفاظ على خدمات ألبون بل وجددت عقده حتى 2020، بينما أثنى كل من ماركو وكريستيان هورنر مدير الفريق على التحول في أداء غاسلي مع تورو روسو.

"أعتقد أنه ليس من العدل أن أتلقى وعوداً لا يتمّ احترامها. لذا خاب أملي" قال غاسلي معلقاً على تلك الفترة.

وأكمل: "ما حصل كان جارحاً، لكنني أردت إظهار امتلاكي أسلحةً ملائمة، لتورو روسو، وقدرتي على تسجيل نتائج جيدة".

كما أوضح غاسلي أن ما زاد من حافزه، معرفتُه بأن بداية موسم 2019 قد أضرت بسمعته.

فقال: "ذلك كان الجواب الوحيد الذي أردتُ تقديمه، نظراً لأنني تلقيت الكثير من الانتقادات، كما أن البعض بدأ بالتشكيك في مسيرتي ضمن سباقات المقعد الأحادي".

واختتم: "كنتُ على الدوام أنهي ضمن المراكز الثلاثة الأولى في بطولات الناشئين، أول موسم لي مع تورو روسو سار بشكل جيد، لكن تلك الأشهر الستّة كانت كافية لتعريض كل شيء للخطر".

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