غاسلي: ضرر الحفف الجانبيّة في قطر "صادم"

عبر الفرنسي على الحفف الجانبيّة في المنعطف ما قبل الأخير، ما تسبّب في كسر جناحه الأماميّ وبالتالي ثقب إطاره الأماميّ الأيمن وإلحاق ضررٍ بأرضيّته.

وكان سائق ألفا تاوري بصدد تقديم لفّة أسرع من لفّة فالتيري بوتاس، الذي حقّق المركز الثالث على شبكة الانطلاق، وبالرغم من أنّه لم يُكمل لفّته الأخيرة فإنّه تأهّل رابعًا بشكلٍ مثيرٍ للإعجاب.

وقال في هذا الصدد: "كانت التصفيات مدهشة، عطلة نهاية الأسبوع بأكملها جيّدة جدًا حتّى الآن. أعتقد بأنّ هذه الحلبة من بين المفضّلة لديّ، القيادة رائعة وتوازن السيارة جيّدٌ ونحن قادرون على دفعها إلى الحدود القصوى".

وأكمل: "كنت بصدد تحسين زمني بـ 0.15 ثانية في اللفّة الأخيرة، لذا أعتقد بأنّنا كنّا قريبين للغاية من فالتيري، لا أعلم إن كان هو بصدد تحسين زمنه أم لا، لكنّ لفّتي كانت قويّة".

وأردف: "ضغطت أكثر قليلًا بالخروج من المنعطف الـ 15، وكان من الصادم فقدان الجناح الأماميّ وانفجار الإطار بذلك الشكل".

وواصل شرحه بالقول: "قمنا بعملنا في النهاية، وتأهّلنا في المركز الرابع خلف فريقَي الصدارة وكانت هذه عطلة نهاية أسبوعٍ مثيرة من قبل فريقنا".

ولا يعتقد غاسلي أنّه عبر بشكلٍ واسع مفرطٍ على الحفف، واعترف بأنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يفقد فيها جناحًا أماميًا نتيجة لذلك.

وقال في هذا الصدد: "نعرف أنّ جناحنا الأماميّ ضعيفٌ بالمقارنة مع الآخرين. فقدت واحدًا في البحرين وآخر في مونزا، ومن ثمّ سوتشي. يبدو أنّه ضعيفٌ قليلًا. أحتاج لمراجعة ما حدث بالضبط، لكن لا يبدو أنّني عبرت بشكلٍ واسعٍ للغاية. انكسر الجناح فجأة".

من جانبه قال مدير الفريق فرانز توست أنّه ليست لديه مشاكل مع الحفف الجانبيّة في قطر، وذلك بالرغم من الضرر الذي لحق بالسيارة.

وقال لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما حدث واضح. طلبت من سائقَينا الحذر واحترام حدود المسار".

وأكمل: "ما شاهدته على التلفاز هو خروجه عن المسار وعبوره على الحفف وكان ذلك قاسيًا. لذا لمست الصفيحة الجانبيّة من الجناح الحفف وانكسر الجناح ومن ثمّ تدمّر الإطار الأماميّ".

وأردف: "لكنّه قام بعملٍ مدهش. كان ربّما ليحلّ ثالثًا، لكنّه رابعٌ في جميع الأحوال".

يُشار إلى أنّ الفريق وصل إلى قطر وفي جعبته 7 أجنحة أماميّة، لكن تبقت لديه 4 فقط بسبب ضرر الحفف يومَي الجمعة والسبت.