تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي شعر كما لو أنّه في "فلم هوليووديّ" في العام الماضي في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
غاسلي شعر كما لو أنّه في "فلم هوليووديّ" في العام الماضي في الفورمولا واحد
19-01-2020

شعر الفرنسيّ بيير غاسلي بأنّه كان في فلم هوليووديّ في بعض المراحل من العام الماضي في ظلّ اختباره لموسمٍ متقلّبٍ في بطولة العالم للفورمولا واحد.

إلى جانب فرحة تحقيق منصّة تتويجه الأولى خلال جائزة البرازيل الكبرى، عانى غاسلي من بعض الأيّام الحالكة أيضاً في 2019 بعد أن أرجعته ريد بُل وسط الموسم إلى الفريق الرديف، ومن ثمّ فقدانه لصديقه المقرّب أنطوان هوبير.

وبالحديث عن تلك الأحداث، قال غاسلي أنّه شعر في بعض الأحيان بأنّ بعض الأمور لا تبدو حقيقيّة مثل تلك النقاط الصعبة التي عانى فيها.

وقال الفرنسيّ لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان الأمر أشبه بفلمٍ هوليووديّ، لم أكن أتخيّل أصلًا أنّ ذلك حقيقي، مثل الأشياء التي حدثت وكيف ومتى بدأت والأمور التي حدثت في الأشهر الستّة الأولى".

وأضاف: "ومن ثمّ بعد المبادلة والطريقة التي عدت بها إلى تورو روسو، لم أشعر أنّ ذلك حقيقي. كنت أقول في نفسي في الكثير من المرّات على مدار العام: لا يُمكن أن يحدث هذا، لا يُمكن أن يكون هذا حقيقيًا".

اقرأ أيضاً:

وأوضح غاسلي أنّ أسوأ لحظة واجهها كانت عند وفاة هوبير في حادث الفورمولا 2 خلال جائزة بلجيكا الكبرى، حيث تزامن ذلك مع رجوعه إلى تورو روسو.

وقال: "كان عامًا متقلّبًا جدًا. مررت بمختلف المشاعر، إحدى أكثر اللحظات حزنًا في حياتي كانت في سبا عندما توفّي أنطوان وكانت تلك عطلة نهاية أسبوع صعبة بالفعل نتيجة العودة إلى تورو روسو".

وأضاف: "ومن ثمّ وصلنا إلى البرازيل التي كانت أفضل لحظة في حياتي ومسيرتي على الأرجح".

وأكمل: "واجهت الكثير من التقلّبات على مدار العام، وكان من الرائع في المجمل بعد كلّ هذه المشاعر المختلفة أنّني واصلت العمل والضغط. علمت أنّ عليّ مواصلة الضغط وسيكون كلّ شيء في الموقع المناسب في مرحلة ما".

وبالرغم من أنّ منصّة تتويج غاسلي في البرازيل أسكتت المشكّكين في قدراته في الفورمولا واحد، فإنّه قال بأنّ النتيجة لم تغيّر الكثير فيه في الحقيقة.

وقال حيال ذلك: "من الجيّد رؤية العمل يؤتي ثماره، كان ذلك رائعًا. لكنّ منصّة تتويج لم تغيّر الشخص الذي أنا عليه".

وأضاف: "لا أزال على حالي. لا أزال أعمل بذات الطريقة والمقاربة. لكن من الجيّد إظهار ذلك بعد الأوقات الصعبة التي مررت بها، أواصل دائمًا العمل إلى أن أبلغ الأداء الذي أريده".

المقال التالي
بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي

المقال السابق

بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
01:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
05:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
05:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

براتشز يتجه لترك منصب المدير التجاري للفورمولا واحد

2
رالي داكار

داكار 2020: ساينز يحرز لقب فئة السيارات لصالح "اكس رايد ميني"

3
فورمولا 1

هورنر متشوق لمشاهدة المنافسة بين هاميلتون و"موجة" السائقين الموهوبين

4
فورمولا 1

غاسلي شعر كما لو أنّه في "فلم هوليووديّ" في العام الماضي في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

غاسلي شعر كما لو أنّه في "فلم هوليووديّ" في العام الماضي في الفورمولا واحد
F1

غاسلي شعر كما لو أنّه في "فلم هوليووديّ" في العام الماضي في الفورمولا واحد

بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي
F1

بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي

تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد
F1

تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد

هورنر متشوق لمشاهدة المنافسة بين هاميلتون و"موجة" السائقين الموهوبين
F1

هورنر متشوق لمشاهدة المنافسة بين هاميلتون و"موجة" السائقين الموهوبين

فرق الفورمولا واحد ستبني سيارات معدّلة لاختبار إطارات 18 إنشًا لموسم 2021
F1

فرق الفورمولا واحد ستبني سيارات معدّلة لاختبار إطارات 18 إنشًا لموسم 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.