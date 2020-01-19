غاسلي شعر كما لو أنّه في "فلم هوليووديّ" في العام الماضي في الفورمولا واحد

إلى جانب فرحة تحقيق منصّة تتويجه الأولى خلال جائزة البرازيل الكبرى، عانى غاسلي من بعض الأيّام الحالكة أيضاً في 2019 بعد أن أرجعته ريد بُل وسط الموسم إلى الفريق الرديف، ومن ثمّ فقدانه لصديقه المقرّب أنطوان هوبير.

وبالحديث عن تلك الأحداث، قال غاسلي أنّه شعر في بعض الأحيان بأنّ بعض الأمور لا تبدو حقيقيّة مثل تلك النقاط الصعبة التي عانى فيها.

وقال الفرنسيّ لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان الأمر أشبه بفلمٍ هوليووديّ، لم أكن أتخيّل أصلًا أنّ ذلك حقيقي، مثل الأشياء التي حدثت وكيف ومتى بدأت والأمور التي حدثت في الأشهر الستّة الأولى".

وأضاف: "ومن ثمّ بعد المبادلة والطريقة التي عدت بها إلى تورو روسو، لم أشعر أنّ ذلك حقيقي. كنت أقول في نفسي في الكثير من المرّات على مدار العام: لا يُمكن أن يحدث هذا، لا يُمكن أن يكون هذا حقيقيًا".

وأوضح غاسلي أنّ أسوأ لحظة واجهها كانت عند وفاة هوبير في حادث الفورمولا 2 خلال جائزة بلجيكا الكبرى، حيث تزامن ذلك مع رجوعه إلى تورو روسو.

وقال: "كان عامًا متقلّبًا جدًا. مررت بمختلف المشاعر، إحدى أكثر اللحظات حزنًا في حياتي كانت في سبا عندما توفّي أنطوان وكانت تلك عطلة نهاية أسبوع صعبة بالفعل نتيجة العودة إلى تورو روسو".

وأضاف: "ومن ثمّ وصلنا إلى البرازيل التي كانت أفضل لحظة في حياتي ومسيرتي على الأرجح".

وأكمل: "واجهت الكثير من التقلّبات على مدار العام، وكان من الرائع في المجمل بعد كلّ هذه المشاعر المختلفة أنّني واصلت العمل والضغط. علمت أنّ عليّ مواصلة الضغط وسيكون كلّ شيء في الموقع المناسب في مرحلة ما".

وبالرغم من أنّ منصّة تتويج غاسلي في البرازيل أسكتت المشكّكين في قدراته في الفورمولا واحد، فإنّه قال بأنّ النتيجة لم تغيّر الكثير فيه في الحقيقة.

وقال حيال ذلك: "من الجيّد رؤية العمل يؤتي ثماره، كان ذلك رائعًا. لكنّ منصّة تتويج لم تغيّر الشخص الذي أنا عليه".

وأضاف: "لا أزال على حالي. لا أزال أعمل بذات الطريقة والمقاربة. لكن من الجيّد إظهار ذلك بعد الأوقات الصعبة التي مررت بها، أواصل دائمًا العمل إلى أن أبلغ الأداء الذي أريده".