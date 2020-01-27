غاسلي شعر بضرورة إثبات خطأ الادعاءات "السخيفة" حيال أدائه في الفورمولا واحد

عانى الفرنسي بداية صعبة لموسمه في 2019 مع فريق ريد بُل، حيث لم يفلح في مجاراة وتيرة زميله ماكس فيرشتابن، قبل أن يتمّ استبداله بسائق تورو روسو أليكس ألبون.

وبينما أشار البعض إلى أن ذلك قد يُنهي مسيرة غاسلي في الفورمولا واحد، لكن الفرنسيّ ردّ بطريقة مثيرة للإعجاب حين نجح بالتفوق على لويس هاميلتون ليخطف منصة تتويج في جائزة البرازيل الكبرى.

وتعقيباً على قدرته في الحفاظ على قوّته بالرغم من إحباط خسارة مقعده في ريد بُل منتصف الموسم، كشف غاسلي أنّ تلك الدروس تعلمها خلال معركته للترقي والوصول إلى الفورمولا واحد من فئات الناشئين.

فقال ضمن مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها نوعاً ما الدروس التي تعلمتها خلال فترة تقدمي ونضوجي، إذ توجب عليّ القتال لتحقيق كلّ ما أردته في حياتي".

وأكمل: "لم يقدم لي هذا أيّ أحد على الإطلاق، ولم آخذ يوماً أي شيء في الحياة على أنه من المسلّمات، لأنني لم أكن في حياتي واثقاً من أنني سأواصل في الموسم التالي (خلال مسيرتي المهنية في السباقات) إلا في حال قدمتُ أفضل ما لديّ، وإلا لن يحصل أيّ من ذلك. لطالما تحليتُ بهذه الذهنية".

وأضاف: "لذا، احتجتُ إلى التركيز على نفسي لأنني وفي نهاية المطاف، الوحيد الذي بوسعي تغيير الأمور".

وتابع: "لذا عندما حصل ذلك التبديل منتصف الموسم، كان شعوري عادياً، كان وضعاً غير عادل، وبات الأمر يعود لي لأثبت للجميع أن تلك لم تكن الطريقة الصحيحة".

من جهة أخرى، كشف غاسلي أنه كان محبطاً بشكل خاص عندما بدأ البعض مباشرة بالقول أنه غير ملائم للفورمولا واحد وذلك بعد عدة سباقات صعبة مع ريد بُل، بالرغم من كل ما حققه قبل ترقيته إلى الفئة الأولى.

فقال: "قلت في نفسي، بات لديّ الآن هذه السباقات الجيدة التي تثبت عملياً وجهة نظري، وتثبتُ امتلاكي للمهارة والسرعة".

وأكمل: "بالطبع، لطالما كنتُ تنافسياً منذ بدايتي في منافسات المقعد الأحادي، ومن ثمّ خلال الأشهر الستّة تلك، بدأ الكلّ بالتشكيك: ’حسناً، هل يمتلك الموهبة؟ هل يمتلك السرعة؟ هل نسي كيف يقود؟ هل نسي كيف يستعمل المكابح؟ كيف يقود الآن؟’".

وتابع: "لكن، تلك ليست أموراً يمكنك نسيانها كما تعلمون. بالنسبة لي كان ذلك أمراً هاماً، وكان الناس يتكلمون بالسوء عني من دون أن يطلعوا على المعلومات بشكل كامل أو جزئيّ حتى، ومن دون أن يعرفوا حقيقة الوضع".

واختتم: "لذا، بالنسبة لي كان من المهم للغاية أن أقدم أداءً 110 بالمئة كي أضمن بقائي ضمن المستوى الذي أستحقه خلال تلك السباقات الجيدة، كي أضع حداً بسرعتي، لتلك التكهنات السخيفة".