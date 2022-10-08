غاسلي: شعرت "سريعًا جدًا" بأن الانضمام إلى ألبين لموسم 2023 هو القرار الصائب

أعلنت ألبين اليوم السبت أن غاسلي سيكمل تشكيلتها الفرنسية بالكامل في الموسم المُقبل بجوار إستيبان أوكون.

وضمن حواره مع الفورمولا واحد، أوضح غاسلي بأنه كانت هنالك دومًا روابط مع رينو على مدار مسيرته، لكن لم يكن هنالك خطوات جدية حتى بات هنالك مقعد شاغر لدى الفريق للموسم المُقبل.

فقال: "كنت مرتبطًا بعقد مع ألفا تاوري لموسم 2023، لكن في ظل الأمور التي حصلت مؤخرًا، باتت هنالك محادثات جدية".

وأضاف: "لم يكن الأمر سهلًا، لكن بالنظر إلى الصورة الكبيرة، فإنها خطوة كبيرة في مسيرتي وقرار تعيّن عليّ التفكير فيه".

وتابع: "لكن على أن أعترف بأنني شعرت سريعًا جدًا بأن تلك هي الخطوة الصائبة. كان ذلك واضحًا لي جدًا، وذلك بناء على ما أرغب بتحقيقه في الفورمولا واحد. كان ذلك هو القرار الصحيح".

هذا ويأمُل غاسلي أن تساهم خبرته في معسكر ريد بُل بفريقيها في إفادة فريقه الجديد ألبين في الموسم المُقبل، حيث أنه يجلب معرفة من منظمة فائزة بالبطولات.

فقال: "لقد رأيت سيب (فيتيل)، بطل عالم، يعمل مع ريد بُل. رأيت دانيال (ريكاردو)، رأيت ماكس (فيرشتابن)".

وأكمل: "لقد أمضيت على الأرجح 200 أو 250 يومًا من حياتي على جهاز المحاكاة خلال سنوات عملي العشر مع مهندسي ريد بُل، وخلال تواجدي في المصنع، ورؤية كيفية عمل فريق حاصد للألقاب".

واختتم: "يعود الأمر لي كي أستغلّ كل تلك الخبرة بأفضل طريقة ممكنة لمساعدة ألبين على مدار السنوات المُقبلة ودفع الفريق إلى الصدارة".