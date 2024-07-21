غاسلي سينطلق من خط الحظائر في سباق المجر
بيير غاسلي سائق ألبين سينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة المجر الكبرى.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
بعد أن سجل أبطأ زمن في التصفيات على حلبة هنغارورينغ جرّاء الخطأ الاستراتيجي من فريقه ألبين، فإن الفرنسي سينطلق من خط الحظائر في سباق اليوم بعد أن عمد الفريق إلى تغيير وحدة طاقته.
وفقًا للبيان الرسمي من فريق ألبين، فإنه قد تم تغيير وحدة الطاقة على سيارة غاسلي بعد تصفيات الأمس.
وقد حصل الفرنسي على مدخرة طاقة وأنظمة تحكم إلكترونية جديدة. وفي ظل أن هذا يعد خرقًا لقوانين خط الحظائر المغلق، فإن غاسلي سيبدأ سباقه في المجر من خط الحظائر.
لكن وفي ظل أنه كان سينطلق من المركز الأخير على أيّة حال، فإن تلك الخطوة لن تؤثر على حظوظ سائق ألبين.
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