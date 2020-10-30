غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا
المشاركات
التعليقات
كشف بيير غاسلي عن تصميم خوذة مستوحى من تصميم آيرتون سينا سيتسابق به خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة إيمولا.
تعود الفورمولا واحد إلى حلبة إيمولا التي شهدت وفاة سينا خلال جائزة سان مارينو الكبرى 1994.
وكتب غاسلي على حسابه في تويتر أنّ تصميم الخوذة بمثابة "تحيّة لآيرتون خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع".
وأضاف: "أتذكّر مثلي الأعلى من خلال تصميم خوذة مميّز. لا يُمكن نسيان الأساطير أبدًا".
ويدخل غاسلي جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى على إثر الإعلان عن تجديد عقده مع فريقه ألفا تاوري لموسم 2021، وذلك لموسمٍ ثانٍ كامل بعد إرجاعه من ريد بُل في منتصف 2019.
وقدّم الفرنسيّ مجموعة من التأديات القويّة هذا العام، بما في ذلك انتصارٌ مثيرٌ خلال جائزة إيطاليا الكبرى الشهر الماضي.
تحميل التعليقات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى تذاكر
الأكثر شعبية اليوم
أحدث الأخبار
غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا
المشاركات
التعليقات
الأكثر شعبية
عرض الشرائح
Load audio player