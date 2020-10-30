غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا

تعود الفورمولا واحد إلى حلبة إيمولا التي شهدت وفاة سينا خلال جائزة سان مارينو الكبرى 1994.

وكتب غاسلي على حسابه في تويتر أنّ تصميم الخوذة بمثابة "تحيّة لآيرتون خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "أتذكّر مثلي الأعلى من خلال تصميم خوذة مميّز. لا يُمكن نسيان الأساطير أبدًا".

ويدخل غاسلي جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى على إثر الإعلان عن تجديد عقده مع فريقه ألفا تاوري لموسم 2021، وذلك لموسمٍ ثانٍ كامل بعد إرجاعه من ريد بُل في منتصف 2019.

وقدّم الفرنسيّ مجموعة من التأديات القويّة هذا العام، بما في ذلك انتصارٌ مثيرٌ خلال جائزة إيطاليا الكبرى الشهر الماضي.