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غاسلي: لا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري

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غاسلي: لا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري
18-11-2019

حقق بيير غاسلي منصة التتويج الأولى له في مسيرته في الفورمولا واحد بعد سباق جائزة البرازيل الكبرى الجنوني على حلبة إنترلاغوس.

بعد انتقاله لفريق ريد بُل هذا العام، قررت الحظيرة النمساوية إرجاعه لصفوف تورو روسو بعد العطلة الصيفية، ليتمكن من حصد منصة التتويج الأولى له في الفورمولا واحد في البرازيل.

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وعلى الرغم من العوامل التي ساهمت في ذلك، كانت وتيرة الفرنسي قوية طيلة عطلة نهاية الأسبوع ليستفيد في مناسبة أولى من الحادث الذي جمع بين ثنائي فيراري وفي مناسبة ثانية من الحادث بين لويس هاميلتون وأليكسندر ألبون.

كما نجح في صدّ هجمات بطل العالم الحالي متغلباً عليه بفارق 0.0062 ثانية عند بلوغ خط النهاية.

"كان يوماً لا يُصدّق" قال غاسلي، مضيفاً: "من الغباء قول ذلك لكنه أجمل يوم في حياتي. تختلجني الكثير من المشاعر، ولا أعرف ماذا أقول".

وأكمل: "إنّه أمرً لا يُصدّق وحسب. رأيت الاحتكاك الذي حصل مع أليكس وفرصة التجاوز أمامي. أدركت بأنّه سيعود خلفي (هاميلتون) وأنّ الأمر لن يكون سهلاً خاصةً وأنّه قام بتغيير إطاراته للتوّ".

وتابع: "حاولت الدفاع عن مركزي بأفضل طريقة ممكنة. رأيت أنّ خروجه من المنعطف الأخير كان أفضل منّي. لدينا زرّ لاستخدام كامل طاقة البطارية ولم أتوقف عن الضغط عليه للحصول على أقصى قدر ممكن من الطاقة".

وأردف: "في نهاية المطاف نجحنا في ذلك. إنّه أمرٌ لا يُصدّق".

واستطرد: "هذا ليس ردّ اعتبار. فأنا لم أغادر أبداً. قلت بأنّ إجابتي ستكون على المسار ولكنني لم أعتقد بأنّها ستكون بهذه الطريقة".

واستدرك: "أريد أن أشكر فريق تورور روسو وهوندا، فقد قاموا بدعمي منذ عودتي ومنحوني الأدوات للمنافسة وكان ذلك جلياً خلال جميع السباقات".

واختتم: "إنّها منصة التتويج الأولى لي في الفورمولا واحد وهذه لحظة لن أنساها أبداً".

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