غاسلي سائق ألبين يصبح شريكاً مالكاً لفريق كرة قدم فرنسي
بات بيير غاسلي سائق فريق ألبين للفورمولا واحد، شريكاً مالكاً لفريق كرة القدم الفرنسي "أف.سي فيرساي".
بيير غاسلي، ألبين
شاميم فاهاث
بات الفرنسي ثالث شريك في الفريق الذي يتخذ من فيرساي، قرب باريس، مقراً له. ويشارك حالياً في البطولة الوطنية، والتي تمثل التصنيف الثالث ضمن نظام دوري كرة القدم الفرنسي.
وسينضم غاسلي إلى الفريق كمالك للأسهم التجارية إلى جانب رئيس الفريق أليكسندر مولييه، حفيد مؤسس مجموعة ’أوشان’، وشركه فابيان لازار.
وضمن معرض كلامه حول هذه الشراكة، قال غاسلي: "أنا مسرور من الشراكة مع ’أف.سي فيرساي’ لأنني لطالما أردتُ الانخراط في العمل مع فريق كرة قدم احترافي".
وأكمل: "مع أليكسندر وفابيان، نحن نتشارك الطموح وروح المنافسة، ما يسمح لنا جميعاً بالتطوير إيجاباً في النادي. إنها بداية قصة جميلة جداً.. هيا فيرساي!".
ويأمل مولييه أن تساهم مشاركة غاسلي في تحويل الفريق بالكامل إلى المستوى الاحترافي.
فقال: "أنا مقتنع بأن التعاون بيننا سيكون مثمراً. لطالما كنت من متابعي الفورمولا واحد، وأنا محظوظ لتواجد بيير إلى جانبنا لتحقيق كامل أهدافنا".
"ستاد دو ومنبورون" هو الملعب الوطني لـ فيرساي، والذي يتسع لأكثر من 7.500 متفرج.
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