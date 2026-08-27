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غاسلي: ريسينغ بولز أفسدت سباقنا في هولندا "وسنرى من سيضحك في نهاية العام"

تفاعل سائق ألبين بيير غاسلي مع التحركات الاستراتيجية التي أجراها منافسوهم في ريسينغ بولز بعد جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: سام باجنال

بدأ بيير غاسلي، الذي قدم أداءً قويًا في زاندفورت وأنهى السباق القصير في المركز الثامن، السباق الرئيسي من المركز الحادي عشر، لكنه صعد سريعًا إلى المركز الثامن خلال اللفات الأولى.

لكن بعد توقفه الأول في منطقة الصيانة، تراجع خلف أرفيد ليندبلاد سائق ريسينغ بولز الذي كان قد تلقى في وقت سابق عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة بسبب مخالفة الأعلام الصفراء، وكان خارج مراكز النقاط.

خسر غاسلي الوقت لمدة 7 لفات خلف ليندبلاد، وأثناء محاولته تجاوزه عند المنعطف 11، انغلقت إطاراته، ليتجاوزه نيكو هلكنبرغ. وبعد ذلك، تم تجاوزه من قِبَل سائق ريسينغ بولز يوكي تسونودا، الذي كان يسير خلفه مباشرة، عند المنعطف 7.

ومن دون التسبب في أية مشكلة، سمح ليندبلاد لزميله تسونودا بالمرور، وتمكن من إبقاء غاسلي خلفه طوال 17 لفة كاملة.

وبعد التوقفين الثانيين في منطقة الصيانة، وجد غاسلي نفسه خلف تسونودا، واضطر إلى قضاء 10 لفات أخرى محاولًا تجاوز زميله السابق.

وعقب الواقعة، قال بيير غاسلي الغاضب: "ريسينغ بولز أفسدت سباقنا. لقد لعبوا لصالح الفريق من أجل بطولة الصانعين، وقاموا بعمل جيد في ذلك".

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وأضاف: "تسببوا في خسارتي مراكز ووقتًا أمام نيكو وتسونودا. أهنئهم، لكنني لا أستطيع الانتظار حتى نخوض سباقًا من جديد. الأمر محبط للغاية، لكن هذه هي زاندفورت، حلبة يكاد يكون التجاوز فيها مستحيلًا".

وأكمل: "هذا سيتغير في السباقات المقبلة. ولحسن الحظ، لدي ذاكرة جيدة جدًا، لذلك سأرى من سيضحك في نهاية العام".

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" أرفيد ليندبلاد عن تصريحات غاسلي القاسية، أوضح إنه لم يتأثر بالموقف، قائلًا: "إنها قصة لطيفة. في النهاية، قمت بدوري مع الفريق. إذا كانت لديه ذاكرة جيدة، فهذا شأنه".

وأكمل: "نحن نقاتل بأقصى ما نستطيع في كل عطلة سباق. جاءت لحظة تمكنت فيها من مساعدة فريقي، وقمت بدوري. كان سباقي قد انتهى بالفعل بسبب العقوبة التي تلقيتها، لذلك فعلت كل ما بوسعي لدعم الفريق".

وعقب هذا السباق، اشتدت المنافسة على المركز الخامس في بطولة الصانعين أكثر من أي وقت مضى. وحافظت ريسينغ بولز على المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بينما قلصت ألبين الفارق إلى 63 نقطة.

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