غاسلي خشي على حياته في واقعة الجرّار في سباق اليابان

هذا وأوضح غاسلي - الذي تلقى عقوبة 20 ثانية ونقطتي عقوبة على رخصته إثر إسراعه تحت العلم الأحمر - بأن ما حدث كان خطرًا غير ضروري، أن تتواجد مركبة جرّ سيارة كارلوس ساينز التي تعرضت لحادثة بينما ما يزال بقية السائقين على المسار.

وأعادت تلك الواقعة إلى الأذهان حادثة جول بيانكي المميت على ذات الحلبة والذي ارتطم فيه بجرّار كذلك ضمن سباق ماطر في 2014.

"لقد خسرنا جول قبل 8 أعوام في ظروف مشابهة مع وجود رافعة على الحلبة ضمن المنطقة الحصوية" قال غاسلي.

وأضاف: "لا أفهم لماذا بعد 8 سنوات وضمن ظروف مشابهة ما نزال نرى رافعة على المسار، ولم تكن حتى ضمن المنطقة الحصوية، ولكن على خط التسابق".

وتابع: "ما حدث لا يحترم روح جول، ولا عائلته ولا محبيه ولا نحن جميعًا. حادثته كانت مأساوية وأعتقد بأننا تعلمنا في ذاك اليوم أننا لا نريد رؤية أية جرارات في مثل هذه الأجواء".

وأكمل: "كنت لأفقد السيطرة على السيارة مثل كارلوس في اللفة السابقة. كنت على سرعة 200 كلم/س، لكن تلك ليست المسألة، حتى وإن كنت على سرعة 100 كلم/س، إذا ما كنت فقدت السيطرة على السيارة ومع وجود رافعة بوزن 12 طنًا، لو كنت اصطدمت بها، كنت لأكون ميتًا الآن".

واختتم: "أنا ممتن كوني واقفًا الآن وما أزال قادرًا على الاتصال بعائلتي الليلة والتواصل مع أحبائي، وأنا شيئًا لم يحدث".