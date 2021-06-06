غاسلي خشي بأن تكلّفه مشكلة المحرك منصة التتويج في باكو

أظهر سائق ألفا تاوري وتيرة قوية على مدار نهاية الأسبوع في باكو، حيث انطلق من المركز الرابع في السباق، لكنه تراجع بعض الشيء مع تقدم المتصدرين بعيدًا في الأمام.

بعد ذلك، أبدى الفرنسي إحباطه عبر لاسلكي الفريق بعد أن تجاوزه سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن على المقطع المستقيم في منتصف السباق.

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وفي تلك المرحلة، كان غاسلي يعاني من انخفاض الطاقة على محركه، ما تركه عرضة لهجوم منافسيه على المقطع المستقيم.

حيث عقّب على ذلك بعد السباق قائلًا: "كنت في وضع صعب للغاية بدءًا من منتصف السباق بسبب مشكلة على المحرك".

وأضاف: "كنا نفقد الكثير من الطاقة على المقاطع المستقيمة، وتمكن سيب من تجاوزي في منتصف السباق".

وتابع: "كان هنالك فارق كبير جدًا مع يوكي (تسونودا) على سبيل المثال، لذلك أخبرني الفريق بأن أقوم ببعض التغييرات الكثيرة على المحرك للحد من الضرر".

وأكمل: "كانت الوتيرة قوية جدًا على المقطع الثاني، ولكن الوضع كان صعبًا للغاية على المقطع المستقيم. كنت عاجزًا بالفعل عن القيام بأي شيء عندما تجاوزني سيب".

وقبل إعادة انطلاقة السباق بعد رفع العلم الأحمر، حيث كان غاسلي في المركز الرابع، فقد خشي أن تسمح تلك المشكلة للآخرين بتجاوزه، ما كان يعني أن عليه القتال بعدائية في مواجعة شارل لوكلير سائق فيراري.

فقال: "علمت أنه في هاتين اللفتين، ومهما أفعل، فإن شارل خلفي سيتجاوزني على المقطع المستقيم. وهذا ما حدث. لكنني عدت واستغليت عامل السحب منه واستعدت المركز. ضغطت للغاية على المكابح خلف سيب، وظننت بأنني سينتهي بي الحال في مصطدمًا بالحواجز، لكنني تفاديت ذلك بطريقة ما".