غاسلي: خسارة جائزة موناكو الكبرى ستمثّل "صدمة كبيرة"

لطالما كانت جائزة موناكو الكبرى أحد أكثر الأحداث المرموقة على روزنامة الفورمولا واحد بسبب التاريخ الزاخر للإمارة والصورة الفاتنة لمعالمها، حيث احتضنت سباق الشوارع الأصلي في البطولة في 1950.

لكن ووسط التوسّع الحالي الذي تشهده روزنامة الفورمولا واحد وإضافتها للمزيد من أحداث المدن مثل ميامي ولاس فيغاس، بدأت التساؤلات تحيط بمستقبل موناكو في البطولة، ولا سيما وأن السباق عادة ما كان لا يدفع رسوم استضافة.

في سياق متّصل، حذّر ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد مؤخرًا من أنه "لم يعد من الكافي أن يكون لديك التاريخ" من أجل أن تبقى السباقات على روزنامة البطولة، وأن وصول أحداث جديدة "سيجبر منظمي الجوائز التاريخية على أن يرفعوا من مستوى جودة سباقاتهم".

من جهته، أوضح غاسلي أنه سيكون من الصعب تقبّل خسارة موناكو لمكانها على روزنامة البطولة، حيث أن سباقها لطالما كان أيقونيًا في تاريخ الفورمولا واحد الطويل.

فقال: "ستكون صدمة كبيرة أن يتم التخلّي عن موناكو من روزنامة البطولة. إنه السباق الأكثر أيقونية في العالم على الأرجح".

وأضاف سائق ألفا تاوري قائلًا: "بالحديث إلى أشخاص من غير المشجعين للفورمولا واحد، تجد أن الجميع قد سمعوا عن سباق موناكو لأسباب مختلفة، سواء متعلقة بالتسابق، الحفلات أو الإثارة التي تحيط بالجائزة الكبرى هناك. إنها نهاية أسبوع أيقونية للغاية".

وتابع: "نحصل كسائقين على فرصة اختبار تلك الحلبة كونها على الأرجح الأصعب خلال الموسم، الأكثر تحديًا، وهي المفضلة بالنسبة لي".

كما يرى الفرنسي أن عددًا من السباقات التاريخية - مثل سبا-فرانكورشان - تحمل أهمية كافية لتبقى إلى الأبد على روزنامة الفورمولا واحد.

فقال: "بطبيعة الحال لديّ ارتباط خاص بهذه السباقات. سباق موطني (فرنسا)، وموناكو كذلك أشعر أنه بمثابة سباق الموطن، ومن ثم هنالك سبا، وهو السباق الأقرب من مدينتي، لذلك دومًا ما أتمتع بالكثير من الدعم هناك. هذه السباقات جزء من التاريخ ومن جوهر الفورمولا واحد ويجب أن تتواجد على الروزنامة في كل عام".