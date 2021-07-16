غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

من المتوقع أن تؤكد ريد بُل بقاء سيرجيو بيريز للموسم المقبل، لذا لن يكون هناك شاغر لانضمام غاسلي، الذي يقدم موسماً رائعاً حتى الآن في 2021.

بالتالي، يتجه غاسلي للبقاء مع ألفا تاوري، حيث كشف الفرنسي أن نقاشه مع ماركو منحه بعض التطمينات حيال مستقبله.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تكلمنا في النمسا، وقد حظينا بوقت ممتع معاً. أعتقد أننا تكلمنا حول الكثير من الأمور، لقد كان نقاشاً إيجابياً للغاية لفهم وجهة نظرهم وخططهم، وكيف يرون المستقبل".

وأكمل: "سنرى ما يحمله المستقبل لنا. أعلم أنهم مسرورون من أدائنا وما أقدمه للفريق. لذا هذا ما أريد التركيز عليه، سنرى كيف تسير الأمور. لكن الكلام معه كان جيداً".

بالمقابل، يرى غاسلي أن التغييرات في القوانين لموسم 2022 تمثل فرصة محتملة لفريق ألفا تاوري للتقدم أكثر، بالرغم من التحدي الذي يمثله مثل هذا الهدف.

فقال: "أعتقد أنه وبالنظر إلى هدف التقدم إلى الأمام. فقد نجحنا بالفعل بتحسين السيارة، وقد عملت بشكل جيد جداً، ما قد يعني مزيداً من النتائج الجيدة العام المقبل".

وتابع: "بالوقت نفسه، فإن هذه المهمة صعبة للغاية نظراً لكثرة العوامل التي تساهم فيها: حزمة جديدة، ومن الصعب جداً التنبؤ بكيفية سير الأمور".

واسترسل: "ما زالت هناك الكثير من العوامل المجهولة للموسم المقبل. لكنني لا أعتقد أن أحداً قادر على التنبؤ بما سيحصل".

واستطرد: "من الواضح أن فرق الصدارة تمتلك الكثير من المعلومات والأدوات والمنشآت لرفع فرصها. أعتقد أنهم يمتلكون فرصاً أعلى من غيرهم. لكن لا شيء مضمون".

واختتم: "يخامرني شعور جيد. سنرى كيف ستسير الأمور".