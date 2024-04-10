غاسلي حزين على تضرر الأرضية بعد اصطدامه بـ أوكون في اليابان

تصادم الثنائي عند إعادة الانطلاق بعد العلم الأحمر المبكر، حيث فقد غاسلي ما قدره الفريق لاحقاً بنحو 33 نقطة من الارتكازية، والتي تعادل تأثيراً محتملاً على توقيت اللفة يتراوح ما بين 0.7 - 0.9 ثانية.

وتعرض أوكون أيضاً لبعض الضرر، حيث خاض كلا السائقان سباقاً أكثر صعوبة من المتوقع مع سيارة 2024 الصعبة، حيث اكتفيا في النهاية بالمركزين 15 و 16، مع غاسلي خلف أوكون.

حيث قال غاسلي: "كانت انطلاقة مذهلة وتمكنا من التقدم بثلاث مراكز في البداية. كانت البداية الثانية جيدة جداً، تمكنت من تجاوز إستيبان والذهاب بجانب يوكي [تسونودا]، ولكن للأسف تم حصاري، مع يوكي يتجه لليسار وإستيبان يتجه لليمين. لمسني وأخذ الجانب الأيسر كاملاً من أرضية السيارة".

وأكمل: "لذا كنت في مأزق، يعتقد الفريق، أنني فقدت نحو 40 نقطة من الارتكازية. لذا بعد ذلك، كنت أحاول البقاء هناك على أمل حدوث علم أحمر آخر لتغيير الأمر".

وأضاف: "هذا كان ذلك، تقريباً، مجرد حادث سباق ولكنه كلفنا الكثير. كان سباقاً طويلاً وصعباً للغاية."

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وأوضح غاسلي أن فريق إنستون على الأقل قد حقق تقدماً في اليابان بعد حزمة تضمنت جناحاً أمامياً تغيّر بشكل كبير.

فقال: "من الجانب الإيجابي، كانت لدينا أول مجموعة من التحديثات التي، على ما يبدو، قدمت ما كنا نتوقعه"، لذا كان ذلك إيجابياً جداً".

وأكمل: "نحتاج فقط إلى الاستمرار في جلب القطع والتحديثات الجديدة على السيارة. أعلم أن الفريق يعمل بجد، نحن فقط بحاجة إليها. من الواضح، [سوزوكا] لم تكن مناسبة لما كان لدينا".

وأردف: "لكن بشكل عام، نعلم أننا لا نزال بطيئين جداً وعلينا أن نجد المزيد من الأداء، وأعلم أنهم يعملون بجد على ذلك".

واختتم: "أقدّر أنهم نجحوا في تقديم هذه التحديثات الآن، لكننا بحاجة للمجموعة التالية في أقرب وقت ممكن".