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غاسلي تفاجأ من عدم التحقيق مع لوكلير لتسببه بحادثتهما في سباق ستيريا

قال بيير غاسلي أنه تفاجأ من أنّه لم يتم التحقيق مع شارل لوكلير سائق فيراري إثر تسبّبه بالحادثة التي جمعتهما في اللفة الافتتاحية من سباق جائزة ستيريا الكبرى.

غاسلي تفاجأ من عدم التحقيق مع لوكلير لتسببه بحادثتهما في سباق ستيريا

كسر لوكلير الجناح الأمامي على سيارته جرّاء اصطدامه بالإطار الخلفي الأيسر لسيارة ألفا تاوري التي يقودها غاسلي بينما كان المونغاسكي يتحرك تجاه الفرنسي ضمن معركتهما على أحد المراكز بالخروج من المنعطف الأول على حلبة ريد بُل رينغ.

وبينما كان لوكلير قادرًا على إجراء توقّف واستبدال الجناح الأمامي وشقّ طريقه لإكمال السباق سابعًا في النهاية، تسببت الأضرار التي لحقت بسيارة غاسلي في انسحابه.

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وقد نظر مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد بالفعل في الحادثة، لكنّه شعر بأنّها كانت حادثة لفة أولى اعتيادية، لذلك لم يطلب أن يتم التحقيق فيها من قِبَل المراقبين.

مع ذلك، اعترف غاسلي بأنّ تلك الحادثة كانت بحاجة لنظرة أخرى، حيث يتوقّع خوض محادثات إضافية حول موقف "فيا" خلال اجتماع السائقين مساء غد الجمعة على هامش جائزة النمسا الكبرى.

فقال: "الأمر لا يهمّني في النهاية، لكن عليّ القول بأنني تفاجأت بعض الشيء في وقتها من أنه لم يتم التحقيق في الحادثة".

وأضاف: "بالطبّع لم تكن حادثة متعمّدة، وشارل لم يتعمّد التسبب بها، لكن كان لها بالتأكيد عواقب كبيرة على سباقي".

وتابع: "لا سيّما بعد رؤية فالتيري (بوتاس) يتعرض لعقوبة إثر انزلاق سيارته في خط الحظائر في التجارب الحرة الثانية، لكنّه لم يؤثّر على سباق أحد، وفي حالتي، كان للحادثة بالغ التأثير على سباقي، لذلك عليّ القول بأنني تفاجأت".

وأكمل: "لكن في نهاية الأمر، أنا أهتم فقط بسباقي، وليس هنالك ما يمكن أن يغيّر أي شيء من جانبي. لذا فإنّه أمر سنتحدث حوله على الأرجح مع مايكل".

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من جهته لا يرى لوكلير بأنّه كان عدائيًا في حركته، حيث قال: "أنا راضٍ للغاية عمّا قمت به بالنظر إلى ما أخوضه من منافسة قريبة. دومًا ما نكون على الحدود القُصوى، لكن ذلك ساعدنا في السباق الأخير للعودة من دون خسارة الوتيرة".

وأردف: "دومًا ما يكون هنالك خط رفيع للتوازن، ربما كان الأمر حماسيًا أكثر من اللازم في اللفة الأولى، لكنني تحدثت مع بيير، وكل الأمور على ما يرام".

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