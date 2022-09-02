غاسلي تفاجأ من رفض بياستري فرصة القيادة مع ألبين في 2023

يخوض بياستري وألبين الآن نزاعًا حول عقده لموسم 2023، والذي تم الاستماع له من قبل لجنة الاعتراف بالعقود في وقت سابق من هذا الأسبوع.

حيث تدّعي ألبين أن لديها اتفاقًا قائمًا كي يسابق بياستري العام المُقبل بجوار إستيبان أوكون، لكن بياستري ينفي توقيعه على أية صفقة.

ولم يتم إصدار قرار بعد بشأن ذلك النزاع، لكن بغض النظر عن النتيجة، فإن بياستري حامل لقب الفورمولا2 بصدد مغادرة ألبين والانضمام إلى مكلارين لموسم 2023، وذلك بعدما صرّح علانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يقود مع ألبين الموسم المُقبل.

في المقابل، يبدو غاسلي سائق ألفا تاوري الحالي مرشحًا بقوة لأخذ مقعد بياستري، وفق ما سبق وكشفه لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع المقبل، في حال وصلت ألبين وريد بُل لاتفاق بشأن رحيل الفرنسي.

وأوضح غاسلي أنه يتابع سوق السائقين والجنون الذي شهده مؤخرًا، بما في ذلك قرار بياستري برفض مقعد ألبين، الأمر الذي اعترف بأنه فاجأه للغاية.

فقال: "أظن أن تلك كانت خطوة جريئة للغاية من أوسكار أن يرفض مقعدًا في الفورمولا واحد، في الوقت الذي تعلم فيه مدى صعوبة الحصول على مثل تلك الفرصة وأن تكون مرتبطًا مع منظمة مثل ألبين".

وأضاف: "تفاجأت بشكل كبير من الخطوة التي قام بها".

في المقابل وعند سؤاله عن أهمية الاحترام والولاء في مثل هذه الحالات، أبرز غاسلي أهمية أن تكون ممتنًا للفرص التي تمنحها لك الحياة.

فقال: "في النهاية، هكذا تسير الأمور، وأعتقد أنني في موقع جيد للحديث عن ذلك. فقد تواجدت مع ريد بُل لتسع سنوات. كانت هنالك الكثير من النجاحات. والإخفاق الوحيد بالنسبة لي كان معهم في 2019. لكن على أية حال، ينبغي أن تكون ممتنًا دومًا، مهما كان ما يحدث، على الفرص التي تحصل عليها".

واختتم: "أنا ما كنت لأتواجد في الفورمولا واحد من دون مساعدتهم لي ووضعهم لي في برنامج الناشئين نهاية 2013. عليك أن تتذكر من ساعدك أولًا وأن تكون دومًا مُقدرًا وممتنًا لهذه الأمور".