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غاسلي: تغيير ألبين للمفهوم التصميمي في 2024 كان الخيار الصحيح بالرغم من المعاناة

يدعم بيير غاسلي الخيار التقنيّ لفريق ألبين بالرغم من تراجع مستويات الأداء في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1.

بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قال بيير غاسلي أنّه يفهم ويدعم قرار ألبين اعتماد مراجعة كاملة للمفهوم التصميمي لسيارتها للفورمولا 1 هذا العام بالرغم من الموسم المخيّب للآمال حتّى الآن.

قبل أن يخضع القسم التقني لتغييرات واسعة في الفريق في الأشهر الماضية، اختارت ألبين عدم تطوير الأفكار الرئيسيّة لسيارة "آي523" أكثر في محاولة لفتح وجهة تطوير جديدة تُوفّر مجالًا أوسع مع سيارة هذا العام.

وبعد تحقيقها المركز الرابع في بطولة الصانعين في 2022، تراجعت الحظيرة الفرنسيّة إلى المركز السادس العام الماضي.

لكنّ الفريق اقتصر على 11 نقطة فقط في النصف الأوّل من هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الثامن البعيد في البطولة.

بالرغم من ذلك فإنّ غاسلي يُواصل الاعتقاد بأنّ القرار كان مبرّر عند وقت اتّخاذه.

وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ الأمر مرتبطٌ بالأداء. شعر الفريق العام الماضي بأنّه بلغ نهاية درب التطوير مع ذلك المفهوم التصميمي للسيارة".

وأكمل: "لم نُحقّق أهدافنا. تساءل الفريق حينها: هل نريد المواصلة لعام آخر ونحن نعلم أنّنا سنبقى عالقين أين نحن على الأرجح؟ وقالوا: نريد المزيد، لذا سنُجرّب شيئًا مختلفًا".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ ذلك هو الخيار الصحيح بالنسبة لي. لسنا في الفورمولا 1 لنرضى بالمركز السادس في بطولة الصانعين".

وتبخّرت آمال ألبين، بل يبدو المركز السابع الذي يحتلّه فريق هاس حاليًا بعيد المنال.

لكنّ غاسلي يُعوّل على العمل الذي يقوم به الطاقم في مصنع إنستون، حيث قال: "لا أزال أعتقد بأنّ طريقة عمل الفريق الآن هي في مستوى أفضل ممّا كان عليه عندما وصلت".

وأردف: "إنّها مسألة جلب الأداء على السيارة، وهو ما لا يُعتبر أمرًا هيّنًا، لكنّني أعلم أنّ لدينا وجهات جيّدة للموسم المقبل، وهو ما سيضعنا في موقعٍ أفضل".

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