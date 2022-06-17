غاسلي: تغييرات قوانين الارتدادات سيكون لها تأثير "محدود" على صعيد الأداء

أصدرت "فيا" توجيهًا تقنيًا للتدخّل في مشكلة الارتدادات المتواصلة في ظلّ مخاوف السائقين على صعيد السلامة وذلك عشيّة انطلاق مجريات جائزة كندا الكبرى.

ومن المنتظر أن تُركّز "فيا" على جمع البيانات نهاية هذا الأسبوع، لكنّها ستسعى لتطبيق حدٍ معيّنٍ لمدى مواجهة السيارات للارتدادات من أجل منع شعور السائقين بعدم الراحة مثلما حدث في باكو.

وكان سائقا مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون من بين أبرز المتحدّثين بشكلٍ علني حول مشاكل السلامة المتعلّقة بمسألة الارتدادات، وذلك في ظلّ معاناة السهام الفضيّة لمجاراة فيراري وريد بُل في الأمام هذا العام بسبب المشكلة المستمرّة على سيارتها.

لكنّ بعض الأطراف في البادوك رأت في التذمّر من أجل السلامة مجرّد ذريعة، بما فيها كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل الذي أشار إلى أنّه سيكون من غير العادل معاقبة الفرق التي لا تُعاني من الارتدادات عبر تغيير القوانين.

وبحديثه أمسٍ الخميس في مونتريال، قال غاسلي – الذي حذّر في باكو من أنّ السائقين سيحتاجون إلى عكاز ببلوغهم سنّ الـ 30 في حال عدم معالجة المشكلة – أنّه "بوضع مصلحة أيّ فريق أو أيّ سيارة على حدة" فإنّ الارتدادات "كانت مفرطة بشكلٍ واضح".

وأضاف: "لا يُمكنكم تخيّلوا ما هي عليه من مجرّد المشاهدة من الخارج. أنا سعيدٌ لأنّهم أدركوا أنّ هذه مسألة جديّة لنا جميعًا. لسنا هنا لمجرّد التذمّر حول شيء ما، لسنا كذلك".

وأردف: "نعشق هذه الرياضة، ونُحاول جعلها أفضل ودفعها إلى الأمام. هذا مصدر قلقٍ بشأن صحّتنا، جميعنا، مع وضع الأداء جانبًا".

وقد يكون يتسبّب التأثير قصير الأمد لحدّ الارتدادات في إعاقة الفرق التي تُعاني أكثر من غيرها من هذه الظاهرة، كونها ستُجبر على زيادة ارتفاع سياراتها من أجل السيطرة على المشكلة، وهو ما سيؤثّر على أدائها.

لكنّ غاسلي شعر بأنّ أيّ تأثيرٍ على ترتيب الأداء سيكون "طفيفًا للغاية"، حيث قال: "أعتقد بأنّنا نتحدّث عن فارقٍ طفيف جدًا في الأداء على سيارات الجميع".