غاسلي: تحديثات ألبين في جائزة هولندا الكبرى "حاسمة" لموسم 2026

بدأ الصانع الفرنسي موسم 2026 باعتباره أفضل فرق وسط الترتيب، إذ احتل المركز الخامس في بطولة الصانعين بعد الجولة السادسة في موناكو، حيث حقق غاسلي منصة تتويج مثيرة للجدل.

وكان الفريق آنذاك يبتعد بفارق 19 نقطة فقط عن ريد بُل صاحبة المركز الرابع، لكن خلال الجوائز الكبرى الخمس التالية تراجع ليصبح متأخرًا بخمس نقاط عن ريسينغ بولز، بعدما لم يقدم أي تحديثات منذ الجولة الرابعة في ميامي.

وفي المقابل، تمكنت فرق أخرى مثل أودي من تقليص الفجوة بعد تسجيلها النقاط في السباقات الثلاثة الأخيرة، بينما شهدت جائزة المجر الكبرى الأخيرة وصول أستون مارتن، المزودة بحزمة تطوير كبيرة، إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية للمرة الأولى في موسم 2026.

ولهذا السبب، تعلّق ألبين آمالها على التحديثات المقرر تقديمها في الجولة المقبلة على حلبة زاندفورت بين 21 و23 أغسطس، بعدما كشف المدير التنفيذي للفريق ستيف نيلسن أنها ستتضمن "أجزاء ديناميكية هوائية جديدة وكبيرة".

وقال غاسلي، بعد خروجه من جائزة المجر من دون نقاط: "في عالم الفورمولا 1، عندما تجلب تحديثات فإنك تتوقع بالتأكيد أن تتحسن."

وأضاف: "من جهتي، لا أشك في أنها ستحقق ما يتوقعه الفريق، لكن كما قلت، فهي مهمة لأن أستون مارتن تحسنت بفارق ثانيتين هذا الأسبوع، ولديها أيضاً تحديث للمحرك قادم في زاندفورت، كما أن ريسينغ بولز تحسنت بفارق ثوانٍ منذ بداية الموسم، وكذلك أودي."

وأكمل: "أما نحن فلم نحقق تقدماً يُذكر، لذلك أعتقد أنها ستكون حاسمة إذا أردنا الحفاظ على آمالنا في إنهاء الموسم بالمركز الخامس في البطولة."

وتكتسب سرعة تقديم التحديثات أهمية أكبر هذا العام بسبب حداثة اللوائح الفنية الجديدة، وهو جانب عانى منه فريق ألبين في السابق.

ففي حقبة سيارات التأثير الأرضي، بدأ الفريق موسم 2022 باعتباره رابع أفضل فريق، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى مؤخرة الترتيب بحلول عام 2025، بعدما واجه صعوبات في تطوير السيارة.

ولذلك، يتعين على الفريق تجنب تكرار هذا السيناريو، خاصة أن جائزة المجر مثلت ثالث مرة خلال آخر أربع سباقات يفشل فيها غاسلي في تسجيل أي نقاط، ما يؤكد أن سيارة "آي526" بحاجة ماسة إلى دفعة جديدة من الأداء.

وقال السائق الفرنسي: "ليست هذه الحقيقة التي أريد رؤيتها، لكن لا يمكننا إخفاؤها. منذ عدة سباقات تتكرر القصة نفسها في التجارب التأهيلية: المركز 12 أو 13 خلف ريسينغ بولز وأودي".

وأردف: "وفي السباق تعتقد أحياناً أننا ربما سنكون هناك وننافسهم، وأستطيع رؤيتهم، لكن الأمر يتعلق بالسرعة الخالصة، ونحن لا نملكها".

واختتم قائلاً: "كما أن شعوري داخل السيارة ليس جيداً. السيارة لا تستجيب إطلاقاً بالطريقة التي أريدها، ولا تسمح لي بالقيادة بالأسلوب الذي أحتاج إليه، وهناك الكثير من الأمور التي يجب إصلاحها."