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غاسلي تحت التحقيق بشأن إفراطه في السرعة خلال العلم الأمر بعد واقعة الجرّار في سوزوكا

سيقوم مراقبو "فيا" بالتحقيق مع بيير غاسلي بشأن إفراطه في السرعة في ظروف العلم الأحمر في ظلّ غضبه بشأن وجود جرّارٍ متوقفٍ في المسار ضمن جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.

غاسلي تحت التحقيق بشأن إفراطه في السرعة خلال العلم الأمر بعد واقعة الجرّار في سوزوكا

تمّ إيقاف سباق سوزوكا بعد لفّتين فحسب بسبب الأمطار الغزيرة التي تسبّبت في العديد من الحوادث في اللفّة الافتتاحيّة.

وتعرّض كارلوس ساينز الإبن لحادث في المنعطف الـ 12 ما أدّى إلى اعتماد سيارة الأمان في مرحلة أولى، قبل أن يتمّ التلويح بالعلم الأحمر.

لكن قبل عودة جميع السيارات إلى خطّ الحظائر خلف سيارة الأمان، دخل جرّارٌ إلى الحلبة عند المنعطف الـ 12 للعمل على سيارة ساينز.

وكان غاسلي آخر السائقين المتجاوزين لذلك الجرار، وكان غاضبًا للغاية حيال تواجد تلك المركبة على المسار في الوقت الذي لا تزال فيه سيارات الفورمولا واحد على الحلبة.

وأكّد المراقبون الآن أنّهم سيُحقّقون في الواقعة بشأن خرقٍ محتملٍ للمادة 57.2 من اللوائح الرياضيّة للبطولة والمتعلّقة بالإفراط في السرعة في ظروف العلم الأحمر.

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