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غاسلي: بوسع ألفا تاوري منافسة فيراري في البطولة

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غاسلي: بوسع ألفا تاوري منافسة فيراري في البطولة

يرى بيير غاسلي أنه بوسع فريقه ألفا تاوري منافسة فيراري ضمن بطولة المصنّعين في الفورمولا واحد.

تحتل فيراري حالياً المركز السادس مع 80 نقطة أمام ألفا تاوري بفارق 13 نقطة فقط، حيث حسّن الفريق من موقعه بعد فوز غاسلي في جائزة إيطاليا الكبرى.

وكان الفريقان يسجلان نقاطاً متعادلة مؤخراً، حيث حققت ألفا تاوري 20 نقطة خلال السباقات الثلاثة الأخيرة منذ مونزا، بينما سجلت فيراري 19.

ويعي غاسلي أن فريقه بحاجة لتقديم أداء أفضل بهدف تقليص الفارق خلف فيراري.

فقال: "نعلم أن فيراري هي الفريق الذي يتفوق علينا ضمن ترتيب البطولة حالياً، لهذا فإنهم هدفنا".

وأكمل: "من الواضح أن فيراري تضغط بشكل كبير جداً، وتجلب التحديثات كل أسبوع تقريباً. ومن ناحية الأداء، أعتقد أننا لسنا بعيدين عنهم، لدينا ستة سباقات متبقية والفارق بيننا 13 نقطة، لذا علينا التفوق عليهم بأكثر من نقطتين في كل سباق".

وتابع: "إنه هدف صعب، بالنظر إلى وتيرة فيراري الحالية، لكنه ليس هدفاً مستحيلاً. لذا من المهم الاستفادة القصوى من جميع الفرص مع كلتا سيارتينا لمحاولة تحقيق نتائج قوية".

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بالمقابل، ألمح غاسلي إلى أن فيراري نجحت برفع مستويات الارتكازية وتحسين قوة الجرّ مؤخراً لسيارتيها.

فقال: "أعتقد أن وتيرة فيراري تتطور من حلبة لأخرى، يبدو أنهم حققوا تقدماً في مجال الجرّ وكذلك ضمن المنعطفات".

وأكمل: "أعتقد أننا نعاني ضمن المنعطفات متوسطة السرعة مقارنة بهم. لكننا لسنا بعيدين عنهم في الحقيقة".

وتابع: "أعتقد أنه وفي المنعطفات منخفضة السرعة، فإننا نقدم أداءً جيداً وبشكل متفاوت قليلاً بين حلبة وأخرى. لذا نتمكن من التعويض في المقاطع المستقيمة".

واختتم: "أعتقد أننا سنجد فرصاً في الحلبات الجديدة القادمة. كل ما نحتاجه بعض النتائج القوية. أنهينا بالمركز السادس في نوربورغرينغ، إن تمكنا من تكرار ذلك فسنحقق الكثير من النقاط".

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