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غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

يعتقد بيير غاسلي أنّ فريقه ألفا تاوري بمقدوره مقارعة منافسَيه من فرق الوسط، مكلارين وفيراري، على "كل الحلبات"، وذلك بعد الوتيرة المشجّعة التي أظهرها في الجولة الافتتاحية لموسم 2021 في البحرين.

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

لمع نجم غاسلي وألفا تاوري في تصفيات البحرين، حيث تأهّل الفرنسي بالمركز الخامس خلف شارل لوكلير سائق فيراري وأمام ثنائي مكلارين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس.

فيما أظهر زميله الناشئ بالفريق يوكي تسونودا كذلك لمحات من سرعته، لكنّه لم يتمكن من العبور إلى القسم الثالث من التصفيات.

وقد منحت وتيرة ألفا تاوري في التصفيات الثقة لغاسلي بأنّ الفريق المتمركز في فاينزا سيكون ضمن المعركة على صدارة مجموعة الوسط لكامل موسم 2021.

"أعتقد أنّه ومع الوتيرة التي أظهرناها طوال نهاية الأسبوع، فإنّنا سنكون ضمن المنافسة مع فيراري ومكلارين، وذلك أمر إيجابي" قال غاسلي.

وأضاف: "أرى بأنّنا سننافس في مواجهتهما، وعلى كل الحلبات".

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وبينما أثار تسونودا الإعجاب بتقدمه من المركز الـ 13 إلى المركز التاسع في السباق، متجاوزًا لانس سترول في اللفة الأخيرة، تضرر سباق غاسلي في اللفة الأولى عندما اصطدم بالقسم الخلفي من سيارة ريكاردو وتعيّن عليه التوقف لتغيير الجناح الأمامي.

وقد شعر الفرنسي - الذي انسحب في نهاية المطاف من السباق إثر تعرضه لأضرار إضافية - بخيبة أمل أن وتيرة ألفا تاوري المشجّعة لم تُترجم إلى حصيلة كبيرة من النقاط.

حيث قال: "عندما اصطدمت بسيارة مكلارين، كان السباق قد انتهى بعد ذلك. كسرت الجناح الأمامي، وتعرضت لضرر على الأرضية ومن ثم انتهى الأمر".

وأكمل: "كما عانينا من مزيد من المشاكل لاحقًا، لذلك اضطررنا للانسحاب. شعرت بالإحباط بكل تأكيد إذ كنا ضمن معركة جيّدة مع مكلارين وفيراري. لكننا أضعنا فرصة حصد بعض النقاط الجيّدة".

هذا ويشعر غاسلي بالتفاؤل حيال السباقات المقبلة في ظل الوتيرة المتحسنة لألفا تاوري، والتي ستتعزز من خلال التحديثات التي سيجلبها الفريق من الآن وحتى جائزة إسبانيا الكبرى في مايو/أيار المقبل.

فقال: "علينا الآن مواصلة عملنا والتركيز على السباق المُقبل لضمان حصد النقاط هناك. إذ أثق في أننا سنعود للمنافسة في مواجتهما خلال الجولات المُقبلة".

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