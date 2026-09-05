سجل بيير غاسلي سائق ألبين الزمن الأسرع في اللحظات الأخيرة من تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى، ليسجل أول بول بوزيشن في مسيرته على أرض حلبة مونزا التي شهدت في 2020 أول وآخر انتصاراته في الفورمولا 1.

وتمكن الفرنسي من التغلب على جورج راسل سائق مرسيدس الذي سينطلق من المركز الثاني غدًا أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين.

وأعرب غاسلي، الذي وصف يومه بعد التصفيات بأنه "سحري"، عن سعادته بأداء السيارة، مشددًا على أهمية حلبة مونزا بالنسبة إليه.

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حيث قال: "كان يومًا رائعًا! شكرًا جزيلًا للجميع، لقد خضنا حصة تصفيات مذهلة".

وأضاف: "من أول لفة لي في القسم الأول من التصفيات، شعرت براحة كبيرة داخل السيارة. حاولت التحسن خطوة بخطوة في كل حصة، وفي النهاية خرجت مني لفة رائعة".

وتابع: "كنت أطارد البول بوزيشن منذ تسع سنوات. حققت أول فوز لي في مونزا، والآن حققت أول بول بوزيشن لي هناك أيضًا. مونزا تتمتع بالتأكيد بروح خاصة".

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