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غاسلي بات يتمتع بثقة أكبر مع سيارة ألفا تاوري "الأكثر حدّة" بعد تحديثات فرنسا

قال بيير غاسلي أن التحديث الذي طال انتظاره على سيارة ألفا تاوري في الفورمولا واحد قد منحه المزيد من الثقة وجعل السيارة "أكثر حدّة" على القسم الأمامي.

غاسلي بات يتمتع بثقة أكبر مع سيارة ألفا تاوري "الأكثر حدّة" بعد تحديثات فرنسا

آثرت ألفا تاوري الانتظار حتى نهاية هذا الأسبوع في فرنسا لتجلب حزمة تحديثاتها الكبيرة الأولى على سيارة "أيه تي 03"، ما تسبب بتراجعها خلف العديد من منافساتها في فرق الوسط خلال الجولات الأخيرة.

وقد أخفق الفريق في تسجيل أيّة نقاط في السباقات الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي لم يحدث سوى مع فريق آخر وهو ويليامز، لكنّ غاسلي وزميله يوكي تسونودا حصلا على فرصة اعتماد الحزمة المحدّثة خلال التجارب الحرة يوم أمس الجمعة على حلبة بول ريكار.

وركّزت التحديثات بشكل أساسي على الأرضية، لكنها تضمنت كذلك ناشرًا محدثًا وغطاء محرك مصممًا لتوفير حمل انسيابي أكبر.

واعتمد غاسلي الحزمة المحدثة في حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية بالأمس، منهيًا إياهما في المركزين الخامس والسابق تواليًا، بينما اعتمد تسونودا الحزمة في الحصة الثانية.

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وبالرُغم من أن غاسلي كان حريصًا على ألا يضع أية نتيجة حاسمة حول مدى فعالية تلك الحزمة بعد يوم واحد فقط من استعمالها، إلّا أنه كان متفائلًا بوجه عام حيال الدفعة التي وفّرتها التحديثات على صعيد الأداء.

"لدىّ وجهة نظر ليست مكتملة حيال يومنا مع التحديثات، من الواضح أنه وعلى صعيد الأداء، يبدو بأننا عدنا إلى العشرة الأوائل، مع تواجدنا بالمركز الخامس هذا الصباح والسابع في حصة ما بعد الظهر" قال غاسلي عقب التجارب الحرة الثانية.

وأضاف: "على صعيد شعوري مع السيارة وسلوكها وردود الفعل، فقد كانت هنالك الكثير من العلامات الإيجابية مع الأجزاء الجديدة التي جلبناها".

وتابع: "أنا سعيد جدًا. من الرائع الحصول على هذه الحزمة وكذلك في سباق موطني ومع كل هؤلاء المشجعين حول الحلبة".

هذا وأشار غاسلي إلى أن مقدمة السيارة باتت "أكثر حدّة" ومباشرة أكثر في المنعطفات.

فقال: "بت أحظى بالمزيد من التحكم داخل السيارة فيما يتعلق بما يمكنني فعله، وذلك أمر جيد".

وعند سؤاله عما إذا ما بات يتمتع بثقة أكبر مع السيارة بفضل التحديثات، قال غاسلي: "يمكنني قول ذلك".

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