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غاسلي: النجاح في الفورمولا واحد مع ألبين سيكون طريقة مدهشة لتشريف هوبير

يعتقد بيير غاسلي بأنّ النجاح في الفورمولا واحد مع ألبين سيكون طريقة "مدهشة" لتشريف صديقه الراحل أنطوان هوبير.

غاسلي: النجاح في الفورمولا واحد مع ألبين سيكون طريقة مدهشة لتشريف هوبير

كان هوبير أبرز المواهب الناشئة في برنامج رينو لليافعين، الذي تمّ تغيير اسمه لاحقًا إلى برنامج ألبين، بعد فوزه بلقب الجي بي 3 في 2018 وانتقاله إلى الفورمولا 2 في العام التالي. وكان الفرنسي قد فاز بسباقَي موناكو وبول ريكار قبل وفاته في حادث أليم خلال السباق الرئيسي لجولة سبا.

وكان غاسلي وهوبير صديقين مقربين بعد تدرّجهما معًا في فئات التسابق الصغرى في فرنسا، إلى جانب دراستهما في ذات المدرسة.

وسيتسابق غاسلي لصالح ألبين في 2023 على إثر انتقاله إليها قادمًا من ألفا تاوري، واعترف بأنّ روابط هوبير مع الفريق "كانت أمرًا فكّر فيه مباشرة" عندما بدأت المحادثات بشأن هذه الخطوة.

وقال غاسلي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في حوارٍ في نهاية الموسم الماضي: "علمت أنّ أنطوان كان محبوبًا للغاية في هذه الأكاديميّة".

وأضاف: "علمنا أنّ ألبين ستكون حريصة على وجود سائقٍ فرنسي في المقدّمة، وكان يسير في طريقه نحو الفورمولا واحد".

وأكمل: "من الواضح عندما بدأت هذه الخطوة فقد فكّرت مباشرة فيه، وفي عائلته. دائمًا ما قلت أنّنا تشاركنا ذات الهدف وهو الوصول إلى الفورمولا واحد أنا وأنطوان. كان حلمه تقديم أداء لافت مع ألبين".

وأردف: "لذا سأحاول تحقيق ذلك كطريقة لتذكّر أنطوان وتخليده، سيكون ذلك مدهشًا".

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