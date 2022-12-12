غاسلي: المزيد من سائقي الفورمولا واحد سيُحرمون من السباقات إن لم يتغير نظام العقوبات

يرى الفرنسي أنّه يجب على الإدارة الحالية للبطولة تعديل نظام نقاط العقوبة خاصة مع تزايد أعداد السباقات في الروزنامة، التي باتت تضم كذلك ستة سباقات قصيرة.

ويمتلك الفرنسي حالياً عشر نقاط وفي حال وصل إلى 12 نقطة فإنه سيُحرم المشاركة في أحد السباقات.

السائق الآخر الذي يمتلك نقاطاً كثيرة هو لانس سترول مع 8 نقاطٍ، وأليكسندر ألبون مع 7 وفرناندو ألونسو مع 6.

حيث قال غاسلي: "أحاول عدم التفكير في ذلك لأنني لا أرى نفسي كسائق خطر. أحاول توخي الحذر وعدم الحصول على نقاط عقوبة لأسباب سخيفة إن صح التعبير".

وتابع: "أعتقد أن مقاربتي ما زالت كما هي. آمل حقاً أن تتم مراجعة كامل نظام نقاط العقوبة خلال الفترة الشتوية، لأنني أعتقد أنني لن أكون السائق الوحيد الذي سيقع في مشكلة إن بقي النظام الحالي كما هو".

واسترسل: "سيكون من المؤسف أن يتم منع عدد من السائقين".

بالمقابل، شدد غاسلي على أن هذا الموضوع مثار نقاش دوري ضمن جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" حيث يعني توسيع الروزنامة مزيداً من فرص تراكم النقاط.

فقال: "نتكلم عن المسألة طوال الوقت. لدينا 24 سباقاً مع 6 سباقات قصيرة، ما يعني 30 سباقاً بالمجمل. من الواضح أنه من المنطقي إضافة المزيد من النقاط المسموحة".

واختتم: "أعتقد أن ’فيا’ ستنظر في المسألة وتجد الحلول كي يصبح الوضع عادلاً للجميع".