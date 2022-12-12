غاسلي: المزيد من سائقي الفورمولا واحد سيُحرمون من السباقات إن لم يتغير نظام العقوبات
شدد بيير غاسلي على أنه ليس السائق الوحيد الذي يواجه خطر الحرمان من أحد السباقات وذلك بسبب نظام نقاط العقوبات الحالي.
يرى الفرنسي أنّه يجب على الإدارة الحالية للبطولة تعديل نظام نقاط العقوبة خاصة مع تزايد أعداد السباقات في الروزنامة، التي باتت تضم كذلك ستة سباقات قصيرة.
ويمتلك الفرنسي حالياً عشر نقاط وفي حال وصل إلى 12 نقطة فإنه سيُحرم المشاركة في أحد السباقات.
السائق الآخر الذي يمتلك نقاطاً كثيرة هو لانس سترول مع 8 نقاطٍ، وأليكسندر ألبون مع 7 وفرناندو ألونسو مع 6.
حيث قال غاسلي: "أحاول عدم التفكير في ذلك لأنني لا أرى نفسي كسائق خطر. أحاول توخي الحذر وعدم الحصول على نقاط عقوبة لأسباب سخيفة إن صح التعبير".
وتابع: "أعتقد أن مقاربتي ما زالت كما هي. آمل حقاً أن تتم مراجعة كامل نظام نقاط العقوبة خلال الفترة الشتوية، لأنني أعتقد أنني لن أكون السائق الوحيد الذي سيقع في مشكلة إن بقي النظام الحالي كما هو".
واسترسل: "سيكون من المؤسف أن يتم منع عدد من السائقين".
بالمقابل، شدد غاسلي على أن هذا الموضوع مثار نقاش دوري ضمن جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" حيث يعني توسيع الروزنامة مزيداً من فرص تراكم النقاط.
فقال: "نتكلم عن المسألة طوال الوقت. لدينا 24 سباقاً مع 6 سباقات قصيرة، ما يعني 30 سباقاً بالمجمل. من الواضح أنه من المنطقي إضافة المزيد من النقاط المسموحة".
واختتم: "أعتقد أن ’فيا’ ستنظر في المسألة وتجد الحلول كي يصبح الوضع عادلاً للجميع".
وولف: "دبليو13" ستمتلك "مكانة خاصة" ضمن مجموعة سيارات مرسيدس "في المؤخرة"
بيريز شعر بأنّ موسمه "عاد إلى السكّة الصحيحة "بعد بعض السباقات السيّئة
أحدث الأخبار
تحليل: فوضى إدارة فيراري تتباين مع تقدّم سيارة 2023 الهادئ
في حين أنّ فيراري تُواجه الكثير من الفوضى والضبابيّة على صعيد إدارتها، فإنّ ذلك لا ينطبق على التقدّم الهادئ الذي يتمّ تحقيقه على سيارة 2023.
سيدل ينضم إلى مجموعة ساوبر كمدير تنفيذي وستيلا يصبح مدير فريق مكلارين
سيترك أندرياس سيدل موقعه كمدير لفريق مكلارين ليصبح المدير التنفيذي لمجموعة ساوبر شهر يناير/كانون الثاني المقبل وفق ما أكدته العلامة السويسرية.
فيرشتابن شعر بأنّه لا يُمكنه تحمّل أيّة أخطاء بعد انسحابيه المبكّرين في 2022
شعر ماكس فيرشتابن بأنّه "لم يكن قادرًا على تحمّل ارتكاب أيّة أخطاء" بعد الانسحابين المبكّرين في موسم 2022 قبل أن يُسيطر بشكلٍ ساحقٍ لاحقًا.
سيدل مدير فريق مكلارين يتجه لقيادة فريق ساوبر
يتجه أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين لترك صفوف الفريق وقيادة فريق ساوبر بديلاً عن فريدريك فاسور الذي بات مديراً لفريق فيراري.