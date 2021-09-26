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غاسلي الغاضب يتحسّر على "الخطأ الكبير" على صعيد اختيار إطارات "انترميديت"

قال بيير غاسلي أنّه كان غاضبًا للغاية بعد خروجه من القسم الثاني من تصفيات جائزة روسيا الكبرى بالنظر إلى "الخطأ الكبير" الذي ارتكبه فريقه على صعيد خيارات الإطارات.

غاسلي الغاضب يتحسّر على "الخطأ الكبير" على صعيد اختيار إطارات "انترميديت"

بدا الفرنسي سريعًا للغاية في المراحل الأولى من التصفيات، لكنّ كلّ شيء سار على نحوٍ خاطئ في اللحظات الأخيرة من عمر القسم الثاني عندما تراجع في الترتيب بعد انتقال منافسيه إلى إطارات "انترميديت" جديدة وتحسين أزمنتهم.

وبعد أن علق على مجموعة إطاراته القديمة بالرغم من طلبه من فريقه تغييرها، شُوهد غاسلي غاضبًا وهو يضرب الطوق بيده عندما اكتشف عدم عبوره إلى القسم الثالث وانطلاقه من المركز الـ 12.

وقال الفرنسي: "تمتّعنا بوتيرة كافية للعبور إلى القسم الثالث بسهولة. كانت السيارة سريعة للغاية في تلك الظروف، ومن ثمّ في القسم الثاني بقينا على مجموعة إطارات واحدة وكانت مستهلكة بالكامل".

وأضاف: "سألت إن كان بوسعي التوقّف لأنّ الحلبة كانت تجفّ. لكنّنا لم نفعل وكان ذلك خطأً كبيرًا وكلّفنا ذلك العبور إلى القسم الثالث".

وأردف: "لا أفهم سبب ذلك في الوقت الحاضر. من الواضح أنّنا دفعنا ثمنًا غاليًا، كونه عند رؤية ما حدث في القسم الثالث فقد ضيّعنا فرصة ضخمة للغاية".

وقال غاسلي أنّ انزعاجه جاء بشكلٍ فوري كونه علم كم كان بوسعه تحسين زمنه لو حصل على إطارات جديدة.

وقال في هذا الصدد: "كنت أنزلق في كلّ مكان في آخر لفّتين، وكان بوسعي رؤية الأزمنة. أعتقد بأنّه كان بوسعي أن أكون أسرع بثانية ونصف على إطارات جديدة. علمت منذ القسم الأوّل الإمكانيّات الضخمة التي لدينا في هذه الظروف. لذا عندما تتأهّل متأخّرًا هكذا فإنّ ذلك يُغضبني".

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