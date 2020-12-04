غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 

سيستضيف المسار الخارجي للحلبة سباقات الفورمولا واحد للمرة الأولى وذلك خلال جائزة الصخير الكبرى.

ومثل بقية السائقين، اختبر غاسلي المسار الجديد على جهاز المحاكاة قبل السفر إلى البحرين، حيث يرى أن القسم الجديد سيشكل تحدياً.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه لدينا أربعة منعطفات فقط. المنعطف الأول والأخير كما هما في المسار الأصلي، لكنني أتوقع أن يعتمد الجميع استراتيجية منخفضة الارتكازية".

وتابع: "القسم الأوسط، المنعطف الرابع أسرع بكثير عما كان سابقاً، مع مخرج أعرض. لدينا منعطف ضيق مع حفف جانبية غريبة، كانت عدائية على جهاز المحاكاة، وذلك ليس أمراً سهلاً".

واسترسل: "أعتقد أنها ستكون ممتعة جداً كذلك، حيث ستكون بمثابة لعبة ’سحب’، حيث سيحاول الجميع الحصول على عامل السحب، وأعتقد أن ذلك سيلعب عاملاً هاماً جداً، جداً في أزمنة اللفات. بينما سيكون السباق مثيراً للاهتمام ومشوقاً".

ويتوقع غاسلي أن يكون الحصول على لفة نظيفة في التصفيات مهمة صعبة، نظراً لقصر اللفة.

فقال: "أعتقد أننا سنسمع الكثير من الشكاوي على التلفاز. المسألة بسيطة، 54 ثانية، 55 ثانية كزمن للفة. 20 سيارة، 20 سائقاً يرغبون بفارق خمس ثوان أمامهم كي يحصلوا على لفة نظيفة، وذلك لن يحصل".

واختتم: "لا أعتقد أننا سنكون مسرورين. لكن من الواضح أن ذلك سينطبق على الجميع. علينا إيجاد الوضع الأمثل لاستخلاص أفضل ما بوسعنا".

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