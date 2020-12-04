فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 

المشاركات
التعليقات
غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 

قال بيير غاسلي سائق ألفا تاوري أن الحفف الجانبية "غريبة" و"عدائية" في المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية.

سيستضيف المسار الخارجي للحلبة سباقات الفورمولا واحد للمرة الأولى وذلك خلال جائزة الصخير الكبرى.

ومثل بقية السائقين، اختبر غاسلي المسار الجديد على جهاز المحاكاة قبل السفر إلى البحرين، حيث يرى أن القسم الجديد سيشكل تحدياً.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه لدينا أربعة منعطفات فقط. المنعطف الأول والأخير كما هما في المسار الأصلي، لكنني أتوقع أن يعتمد الجميع استراتيجية منخفضة الارتكازية".

وتابع: "القسم الأوسط، المنعطف الرابع أسرع بكثير عما كان سابقاً، مع مخرج أعرض. لدينا منعطف ضيق مع حفف جانبية غريبة، كانت عدائية على جهاز المحاكاة، وذلك ليس أمراً سهلاً".

واسترسل: "أعتقد أنها ستكون ممتعة جداً كذلك، حيث ستكون بمثابة لعبة ’سحب’، حيث سيحاول الجميع الحصول على عامل السحب، وأعتقد أن ذلك سيلعب عاملاً هاماً جداً، جداً في أزمنة اللفات. بينما سيكون السباق مثيراً للاهتمام ومشوقاً".

اقرأ أيضاً:

ويتوقع غاسلي أن يكون الحصول على لفة نظيفة في التصفيات مهمة صعبة، نظراً لقصر اللفة.

فقال: "أعتقد أننا سنسمع الكثير من الشكاوي على التلفاز. المسألة بسيطة، 54 ثانية، 55 ثانية كزمن للفة. 20 سيارة، 20 سائقاً يرغبون بفارق خمس ثوان أمامهم كي يحصلوا على لفة نظيفة، وذلك لن يحصل".

واختتم: "لا أعتقد أننا سنكون مسرورين. لكن من الواضح أن ذلك سينطبق على الجميع. علينا إيجاد الوضع الأمثل لاستخلاص أفضل ما بوسعنا".

ملفات فيديو ذات صلة

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون

المقال السابق

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون

المقال التالي

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين بيير غاسلي

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون

غروجان يشكر رجال الإطفاء "الذين أنقذوا حياته" في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان يشكر رجال الإطفاء "الذين أنقذوا حياته" في البحرين

غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

فيراري تضغط من أجل إشراك ساينز في "تجارب الناشئين" في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تضغط من أجل إشراك ساينز في "تجارب الناشئين" في أبوظبي

غروجان: راتب هاميلتون الذي يصل إلى 40 مليون دولار أمر "غير مقبول"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان: راتب هاميلتون الذي يصل إلى 40 مليون دولار أمر "غير مقبول"

أحدث الأخبار

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس

غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون

بيريز غير متحمس لدور السائق الاحتياطي حال عدم تأمينه مقعد في الفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز غير متحمس لدور السائق الاحتياطي حال عدم تأمينه مقعد في الفورمولا واحد في 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

2
فورمولا 1

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس

33دقيقة
3
فورمولا 1

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون

4
فورمولا 1

غروجان يشكر رجال الإطفاء "الذين أنقذوا حياته" في البحرين

5
فورمولا 1

غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 

أحدث الأخبار

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس
فورمولا 1

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس

غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 
فورمولا 1

غاسلي: الحفف الجانبية "غريبة وعدائية" في مسار البحرين البيضوي 

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون
فورمولا 1

فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون

بيريز غير متحمس لدور السائق الاحتياطي حال عدم تأمينه مقعد في الفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1

بيريز غير متحمس لدور السائق الاحتياطي حال عدم تأمينه مقعد في الفورمولا واحد في 2021

غروجان يشكر رجال الإطفاء "الذين أنقذوا حياته" في البحرين
فورمولا 1

غروجان يشكر رجال الإطفاء "الذين أنقذوا حياته" في البحرين

أحدث ملفات الفيديو

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية 05:22
فورمولا 1

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث 02:56
فورمولا 1

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى 07:41
فورمولا 1

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى 06:32
فورمولا 1

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى

ما الذي أنقذ حياة غروجان؟ 14:17
فورمولا 1
01-12-2020

ما الذي أنقذ حياة غروجان؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.